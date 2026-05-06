חילופי אש בעזה בין חמאס למיליציות תומכות ישראל

הקרבות בין חמאס לבין המיליציות התומכות בישראל עולה מדרגה. חמאס הפעיל מטען צד נגד ג'יפ של הכוחות העממיים וגרם להרוגים ופצועים. בתגובה הרגו המיליציות 2 אנשי חמאס

קרבות השליטה של חמאס בעזה נגד מיליציות חיצוניות נמשכים. בצהריים התפוצץ ג'יפ של המיליציות במטען צד שהוטמן על ידי מחבלי חמאס באזור חאן יונס בדרום הרצועה.

בכלי התקשורת הפלסטינים טוענים כי יש 3 הרוגים ועוד 2 פצועים לפחות בפעולה הזו.

ג'יפ המיליציות שעלה על מטען צד

מנגד, מפקד 'הכוחות העממיים' חסאם אלאסטל פרסם סרטון בו טען כי לוחמיו חיסלו שני מחבלי חמאס.

בתוך כך, כלי טיס של צה"ל חיסל מחבלים ברכב באזור המוואסי במרכז הרצועה, עוד לא ידוע שמם של המחבלים שחיסלו. דובר צה"ל בדרך כלל מחכה 24 שעות לפני הודעה על החיסול ושמו של המחוסל, אז נצטרך להמתין.