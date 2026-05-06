לאחר טקס המשואות: הרב אייל ציונוב מסתבך שוב

הרב אייל ציונוב, האיש שהפתיע מדינה שלמה בטקס המשואות, מוצא את עצמו שוב בלב סערה משפטית שעלולה לעלות לו ביוקר

הרב אייל ציונוב, האיש שהצליח להפתיע מדינה שלמה בטקס המשואות האחרון בהר הרצל, מוצא את עצמו כעת בלב סערה חדשה ומסקרנת במיוחד כך פורסם לראשונה בערוץ 12.



לאחר שגנב את ההצגה, הרב ציונוב עומד כעת בפני מציאות משפטית מורכבת שעלולה לעלות לו ביוקר רב. למרות שכבר רגיל לכותרות ולחשיפה, נראה כי הפעם הוא נכנס למסלול התנגשות מפתיע שמעמיד אותו בסיטואציה שלא הכיר קודם לכן, וכל זאת בעקבות התבטאויות חריפות ויוצאות דופן שהפיץ ברשתות החברתיות זמן קצר לאחר בילוי לילי מתועד.

ציונוב נצפה מבלה במועדון ה"שלוותה" בנמל תל אביב כשהוא רוקד לצד עמדת הדי-ג'יי ומתועד על ידי המוני מבלים, אך זמן קצר לאחר הביקור בחר לצאת במתקפה חריפה נגד המקום ברשת הטיקטוק. עוד טען בסרטון כי המועדון הוא מוקד של אלימות וסמים, ובעקבות דבריו החליטו בעלי המקום לא לשתוק ולדרוש מציונוב פיצויים בסך 200 אלף שקלים בגין לשון הרע.

" יש שם אנשים דוקרים אנשים"

במהלך הריאיון שהעלה לרשת החברתית, הוא הצהיר כי הגיע למקום רק כדי להזהיר אחרים שלא לבקר בו בעתיד. "אני אומר לכולם – לא לבוא לשלוותה בכלל", אמר מול המצלמות, כשהוא מייחס למועדון הוותיק תרבות של "מסוממים" ואלימות קשה במיוחד. עוד הוסיף והחריף את הטון כשטען כי "שם אנשים דוקרים אנשים", והבהיר כי הליכתו למקום של הייתה במטרה מוצהרת "לבטל את זה מהשורש".

התגובה המשפטית נגד לא איחרה לבוא, וכעת אייל ציונוב מתמודד עם מכתב התראה לפני תביעה שנשלח מטעם עו"ד אורן בן יאיר המייצג את בעלי המועדון. במכתב נטען כי ציונוב בחר לפרסם דברים כוזבים ושקריים שנועדו לפגוע פגיעה של ממש בשמו הטוב של המקום ולהפוך את העסק ללעג בעיני הציבור.