טלי גוטליב תוקפת: "אסור שהיא תהיה בליכוד"

חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת היום (רביעי) בתקיפות נגד הפוליטיקאית הצעירה הדר מוכתר, זאת על רקע התברגותה של מוכתר במקום גבוה במדגם ה"ליכודיאדה" והכותרות סביב האפשרות שתשוריין ברשימת הליכוד. בראיון לאתר "וואלה", הבהירה גוטליב כי היא מתנגדת נחרצות למהלך וסימנה את חוסר האמינות, לטענתה, כסיבה המרכזית לכך.

"אסור שהדר מוכתר תהיה חלק מרשימת הליכוד", אמרה גוטליב. "הדר שיקרה בעבר כשרצה לכנסת שאין לה בית ואין לה רכב - כשלמעשה היה לה בית והיא נסעה במרצדס. בעיניי לשקר מהסוג הזה אין סליחה".

"לא נאמנה לערכי הליכוד"

מעבר לנושא האמינות האישית, גוטליב פירטה מדוע לדעתה מוכתר אינה מתאימה מבחינה פוליטית ואידיאולוגית לשורות התנועה. "ראיתי הודעות שלה שהיא אומרת לאנשים 'תתפקדו גם אם אתם לא מצביעים ליכוד'", חשפה חברת הכנסת. "בנוסף, לא ראיתי אמירות שמלמדות אותי על נאמנות לערכי הליכוד כתנועה".

כזכור, על מנת שמוכתר תוכל להתמודד ברשימה, היא זקוקה לאישור מיוחד מראש הממשלה ל"קיצור פז"ם". גוטליב, שבעצמה נבחרה על משבצת ה"אישה החדשה", הבהירה כי לא תיתן לכך יד: "אני מאחלת לה בהצלחה אבל חושבת שבעת הזו היא לא מתאימה לרשימה. לו הייתה מתאימה והייתי סומכת עליה, הייתי דוחפת את ראש הממשלה לקצר לה פז"מ. אני סבורה שזו תהיה טעות ולא אאפשר להדר להיות חלק מרשימת הליכוד".