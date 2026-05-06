לו"ז צפוף: טראמפ מעריך כי זה הזמן שיקח לסגור עסקה עם איראן

הנשיא טראמפ משוחח עם התקשורת הבינלאומית ברקע ההתפחויות בחזית האיראנית והאופטימיות הגוברת לעסקה, ומעריך כי זה טווח הזמן שידרש לסגור את כל הפרטים

הנשיא טראמפ ממשיך במסורתו להציף את התקשורת האמריקאית בפרטי ההתקדמויות בזירותיו הבינלאומיות, והפעם בשיחה עם גוף התקשורת PBS, הניח טראמפ את לוח הזמנים שהוא מאמין שבמסגרתו אפשר להשלים עסקה עם איראן.

"יש סיכוי טוב לסיים את המלחמה" הודיע הנשיא טראמפ בשיחה עם הכתבים, הנשיא המשיך והודיע: "אני מאמין שאפשר ממש להשיג עסקה, אפילו לפני הביקור שלי בסין". ביקורו המיועד של טראמפ אל סין, אמור להתרחש במהלך השבוע הבא, במידה ולא יהיו שינויים דרמטיים.

טראמפ המשיך והסביר: "אני חושב שאולי זה מוקדם מידי שאגיע לאיסלמבאד (בירת פקיסטן) לחתום עסקה בהלוך, אבל יכול להיות שנעצור שם בדרך חזרה כדי לחתום על עסקה עם האיראניים".

על פי ההערכה של הנשיא טראמפ, במידה וכל החלקים יפלו למקומם, ייתכן שנראה עסקה נרקמת ומתממשת תוך ימים בודדים, ועד שבוע אחת לכל היותר.