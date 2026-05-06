יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'ורג קלוני

ג'ורג' קלוני חוגג יום הולדת, וזה בדיוק הזמן להיזכר איך הילד מקנטקי הפך לאחד הכוכבים הגדולים בעולם. מהניסיון הכושל בבייסבול, דרך הפריצה ב-ER ועד האוסקרים, האקטיביזם והאהבה לאמל - 10 דברים שלא ידעתם על השחקן שכבש את הוליווד.

כולנו מכירים אותו מהמסך הגדול, אבל כמה באמת יודעים מה עבר על ג'ורג' קלוני בדרך להפוך לאחד הכוכבים הגדולים בעולם? לרגל יום הולדתו, אספנו 10 עובדות מעניינות על השחקן, הבמאי והאקטיביסט ההוליוודי.

1. נולד בקנטקי למשפחה של כוכבים

ג'ורג' טימותי קלוני נולד ב-6 במאי 1961 בלקסינגטון, קנטקי. אביו היה מגיש טלוויזיה מוכר, ודודתו הייתה הזמרת והשחקנית האגדית רוזמרי קלוני.

2. בכלל חלם להיות שחקן בייסבול

לפני הוליווד, קלוני רצה להיות ספורטאי מקצועי. הוא אפילו נבחן לקבוצת הבייסבול סינסינטי רדס, אבל לא התקבל.

3. עבד במכירת נעלי נשים

לפני שהתפרסם, עבד בשלל עבודות מזדמנות כדי להתפרנס - כולל מכירת נעלי נשים מדלת לדלת ועבודות בנייה.

4. הפריצה הגדולה הגיעה עם ER

העולם התחיל להכיר אותו באמת כששיחק את ד"ר דאג רוס בסדרת הלהיט "ER" בשנות ה-90. התפקיד הפך אותו לכוכב בינלאומי.

5. הוא היה באטמן

בשנת 1997 גילם את ברוס וויין בסרט "באטמן ורובין". למרות ההצלחה בקופות, הסרט קיבל ביקורות קשות - וקלוני עצמו צחק עליו לא פעם.

6. זכה באוסקר - ולא רק כשחקן

קלוני זכה בפרס האוסקר הראשון שלו על הסרט "סוריאנה", ובהמשך זכה גם כמפיק של הסרט "ארגו".

7. נחשב לאחד הפעילים החברתיים הגדולים בהוליווד

מעבר לקריירה הקולנועית, קלוני ידוע בפעילות ההומניטרית שלו - במיוחד למען אזור דרפור בסודאן ולמען זכויות אדם ברחבי העולם.

8. נעצר במהלך הפגנה

בשנת 2012 נעצר במהלך מחאה מול שגרירות סודאן בוושינגטון, כחלק מהמאבק שלו למען תושבי דרפור.

9. נשבע שלא יתחתן שוב - ואז הכיר את אמל

אחרי גירושים בשנות ה-90, קלוני אמר במשך שנים שלא יתחתן שוב. אבל ב-2014 נשא לאישה את עורכת הדין לזכויות אדם אמל קלוני, והשניים הפכו לאחד הזוגות המדוברים בעולם.

10. הפך לאבא בגיל 56

בשנת 2017 נולדו לו ולאמל תאומים - אלה ואלכסנדר. קלוני, שפעם התבדח שלא יהיו לו ילדים, הפך לאבא מאוהב במיוחד.