בגיל 87: מייסד CNN טד טרנר הלך לעולמו

טד טרנר, איש העסקים שהקים את CNN ושינה את עולם החדשות עם שידורי 24/7, מת בגיל 87. בשנים האחרונות התמודד עם דמנציה מסוג גופיפי לואי

טד טרנר, מייסד רשת CNN ואחד האנשים ששינו את עולם הטלוויזיה והחדשות, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר נחשב לחלוץ בתחום התקשורת לאחר שהקים בשנת 1980 את CNN - רשת החדשות הראשונה ששידרה חדשות מסביב לשעון.

המהלך שלו שינה לחלוטין את הדרך שבה העולם צורך חדשות, והפך את CNN לאחת מרשתות החדשות המשפיעות בעולם. לאורך השנים בלטה הרשת בסיקור אירועים היסטוריים כמו מלחמת המפרץ, אסון הצ'לנג'ר ופיגועי 11 בספטמבר.

מאימפריית תקשורת ועד סערות פוליטיות

טרנר לא היה רק איש תקשורת. הוא היה גם איש עסקים צבעוני, בעלים של קבוצות ספורט ויזם שנחשב לדמות חריגה בנוף האמריקאי. במהלך חייו היה הבעלים של קבוצת הבייסבול Atlanta Braves ושל ארגון ההיאבקות WCW.

לצד ההצלחה הגדולה, הוא עורר לא מעט סערות בעקבות אמירות פוליטיות חריפות, כולל התבטאויות נגד ישראל שעוררו ביקורת קשה לאורך השנים.

התמודד בשנים האחרונות עם מחלה קשה

בשנת 2018 חשף טרנר כי הוא מתמודד עם דמנציה מסוג גופיפי לואי - מחלה נוירולוגית שפגעה במצבו הבריאותי בשנים האחרונות.

למרות השנים שעברו מאז היה בשיא כוחו התקשורתי, שמו נשאר מזוהה יותר מכל עם מהפכת החדשות של CNN ועם המעבר לעידן החדשות הבלתי פוסקות.