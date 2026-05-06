הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

מהכלא לכנסת?: ג’ונתן פולארד המרגל המשוחרר שחי כיום בירושלים וסרוגים רבים נאבקו שנים לשחרורו הודיע במפתיע על הצטרפותו לפוליטיקה וחבירתו למפלגה חדשה בראשות נתן לוק אביה של שני לוק הי"ד. שם המפלגה החדשה של פולארד:” אורות השחר”.

ואריה אם ישאג: השדרן אריה גולן תקף את השר סמוטריץ’ בכאן רשת ב’ וטוען שכנראה הנטבחים מהקיבוצים לא יקרים ללבו של השר כמו המתנחלים. עמית סגל חזר בו וצייץ שטעה שהתנגד לסגירת התאגיד.

כשבנט פגש את הרב זרביב: המועמד הסרוג מרעננה לראשות הממשלה פגש באירוע פרטי בישיבה בבני ברק את משיא המשואה הרב אברהם זרביב ושיבח אותו על פועלו. "אתה כמו אריק שרון ומאיר הר ציון, ששינו והטמיעו שיטות לחימה חדשות" אמר בנט לרב זרביב- אחרי שכזכור מתח ביקורת על משיאי המשואות השנה.

לצבי יש בעיה: הפרשן לענייני ערבים ומרביץ תורה ברבים הרב צבי יחזקאלי התייחס למהלכים האחרונים של הנשיא טראמפ נגד אירן ואמר שלקח לו זמן להבין את האסטרטגיה הגאונית והמשחק של טראמפ בראש של האיראנים. זה בסדר יחזקאלי, אתה לא לבד.

מתנה ליום ירושלים: משפחת ישובייב משכונת שמעון הצדיק בבירה תקבל 50,000 שקלים ממטמונם של מחבלים שניסו להצית את ביתה יותר מדי פעמים. בבניין ירושלים ננוחם.