כיפות ברזל: סמוטריץ' מעורר סערה; גנץ מעורר רחמים. צפו

פאנל 'כיפות ברזל' התייחס השבוע לסערת ההתבטאות של סמוטריץ' (למה הוא לא מתמקד רק בעשייה?), מצבו הפוליטי המידרדר של בני גנץ ומסיבת יום ההולדת של בן גביר. וגם: הצל"ש המפתיע משמאל לליכוד והטר"ש לרבנים החרדים. צפו

פאנל כיפות ברזל התכנס אחרי שבוע פוליטי עמוס, ובמרכזו עמדו שוב סערות על התבטאויות מקוממות ותככים פוליטיים.

כיפות ברזל על סמוטריץ', גנץ ובן גביר (אולפן סרוגים)

בפאנל בהנחיית נתנאל איזק התארחו השבוע עורך סרוגים אריה יואלי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והיזם, חבר בפורום הכלכלי חברתי יו״ר פורום העסקים בבנימין רונן כהן-צמח.

האם יש "שני סמוטריץ'"?

מנחה התכנית, נתנאל איזק, פתח את הדיון בסערה שעורר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כשטען כי ממשלה עם רע"מ "חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר".

האמירה של שר האוצר עוררה פולמוס רחב במערכת הפוליטית. אריה יואלי, טען כי מדובר בבעיה של פער בין עשייה למילים: "יש שני סמוטריץ' – סמוטריץ' של העשייה וסמוטריץ' של הרעיונות עם פליטות פה המוזרות... תדברו פחות תעשו יותר, חכמים היזהרו בלשונכם. מה אתה צריך עכשיו להיכנס גם להשוות את השבעה באוקטובר להקמת קואליציה? שום דבר טוב לא יצא מזה".

אבי וידרמן היה חריף בהרבה: "אנחנו מנרמלים את הטבח. מנרמלים את הטבח זה כולה טעות טקטית קטנטנה... נרצחו 2,000 יהודים, איזה אסון גדול אפשר לחשוב, מנסור עבאס זה הרבה יותר מסוכן". לדעתו של וידרמן, האמירה לא הייתה פליטת פה אלא ביטוי אותנטי לתפיסת עולמו של השר.

מנגד, רונן כהן-צמח ראה בדברים תחילתו של קמפיין בחירות: "סמוטריץ' מדבר לבייס שלו... הוא נכנס בתוך הראיון לאיזושהי מלכודת ואמר את הדברים האלה שלא היה צריך להגיד".

בני גנץ: מהנסיקה בסקרים ועד הנטישה המונית

הנושא השני שעלה לדיון הוא שאלת עתידו של יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, שמאבד גובה בסקרים וחווה נטישה של דמויות מפתח כמו חילי טרופר. אבי וידרמן ניתח את הטעות האסטרטגית של גנץ: "תמכתי בכניסה שלו לממשלה. אבל ההשתהות שלו ביציאה [מהממשלה] בינואר 24' עלתה לו ב-30 מנדטים... הוא נשאר ונשאר, מרח את זה כמו מסטיק, וזאת הייתה טעות אחת יותר מדי".

רונן כהן-צמח הוסיף כי "מגיעים גנרלים ובאים עם תקווה גדולה... אבל תכלס אם אתה לא יודע לנהל את היום-יום ואין לך אידאולוגיה רציפה, אתה לא תצליח לאורך זמן ובסוף הבלוף מתגלה".

"הטוב, הרע והמיותר": המסיבה של בן גביר

חברי הפאנל דנו בחגיגות יום ההולדת ה-50 של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אליהן הגיעו ניצבי משטרה ופוליטיקאים. אריה יואלי הגדיר את האירוע כ"רע לכל הכיוונים": "מה יש לבוא? אתה רואה את המשטרה בשיא עליבותה, באים מתחנפים לשר... אירוע רע לכל הכיוונים".

אבי וידרמן ראה בכך עדות ל"בן-גביריזם" שפשה במשטרה: "איתמר בן גביר מחק את משטרת ישראל. כולנו, כל אחד מאיתנו שישאל את עצמו האם היום הוא מרגיש יותר בטוח או פחות בטוח מאז שאיתמר בן גביר נהיה שר המשטרה".

רונן כהן-צמח סיכם את הנושא כאירוע מיותר מבחינה אתית: "האירוע היה מיותר... מפכ"ל המשטרה היה צריך לקרוא לניצבים האלה... כמו שלעובדי מדינה אסור להגיע לפי התקשי"ר למסיבות של שרים ואירועים פרטיים של שרים".

איפה הצביעות? סערת אייל יפה

בפינת "ציוץ השבוע", דנו המשתתפים בהסדר הטיעון המקל של פעיל המחאה אייל יפה, שהואשם בתחילה במעשה מגונה בשוטרת. כהן-צמח תקף את השתיקה של ארגוני הנשים: "איפה הצביעות של ארגוני נשים? למה לא מדברים על זה? כי מה? כל ארגוני הנשים הם מהצד השמאלי של המפה".

אבי וידרמן הציג זווית אחרת, וטען כי מראש מדובר היה ברדיפה פוליטית: "מי שקרא את החומר המשפטי ראה שהיו צילומים... שמראים מזווית אחרת את כל האירוע באופן אחר, שלא הייתה שמה הטרדה ולא הייתה שמה נגיעה... כנראה שהתביעה הזאת הייתה פוליטית מלכתחילה נגד אייל יפה".

צל"ש וטר"ש: מהליכודיאדה ועד גיוס החרדים

בסיום התכנית חילקו המשתתפים צל"שים וטר"שים. רונן כהן-צמח העניק צל"ש לשר אלי כהן על התברגותו בצמרת הליכוד ועל עשייתו במשרד האנרגיה. אבי וידרמן העניק צל"ש דווקא לליכודיאדה, על היותה "מפלגה חיה ודמוקרטית" המאפשרת מגע של המנהיגים עם השטח.

את הטר"ש השבועי העניק אריה יואלי להנהגה החרדית: "מועצת גדולי התורה... השבוע עוד סט קללות וגידופים ונאצות נגד המתגייסים החרדים... כשקם רב ואומר לך שלהתגייס לקודקוד זה כמו מלחמת עמלק, לא יודע איך אחרי חוק גיוס הוא יוכל לחזור בו מהאמירות החריפות האלה".