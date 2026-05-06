רגע לפני הדרבי: המשטרה פשטה על אוטובוס של אוהדי בית"ר

סערה לפני המשחק בבלומפילד: המשטרה עיכבה אוטובוס אוהדים שלם לאחר שנמצאו בו סכין וחומר חשוד כסם • המועדון זועם: "בושה, המשטרה עצרה את האוטובוס רק כדי לעורר מהומה"

משטרת מחוז תל אביב עיכבה הערב (רביעי) לחקירה את כל נוסעי אוטובוס האוהדים שהיה בדרכו לאצטדיון בלומפילד, זאת לאחר שבחיפוש שנערך ברכב נתפסו סכין וחומר החשוד כסם. על פי דיווח המשטרה, עלה חשד כי חלק מהאוהדים היו שרויים תחת השפעת אלכוהול, ובעקבות כך הוחלט להוריד את כלל הנוסעים ולהעבירם לבירור בתחנת יפו..

בעקבות הממצאים, המשטרה נקטה בצעד של ענישה קולקטיבית ועיכבה את כל יושבי האוטובוס להמשך בירור בתחנת המשטרה ביפו. במשטרה הבהירו כי יפעלו ביד קשה נגד אלימות לשמירה על ביטחון הציבור.

"רואים בצורה חמורה את התנהגות המשטרה"

תגובת המועדון לא איחרה לבוא, והיא תוקפנית במיוחד כלפי התנהלות המשטרה. "אנו רואים בצורה חמורה את התנהגות משטרת מחוז תל אביב", נמסר מהנהלת הקבוצה, שהאשימה את השוטרים בניסיון "לסמן טריטוריה" ולעורר מהומה ללא כל התגרות מוקדמת. במועדון טוענים כי האוהדים הגיעו בצורה מסודרת ולא ביצעו כל פרובוקציה, וכי המשטרה היא זו שהלהיטה את הרוחות והרסה את חווית האוהד.

במועדון הדגישו כי הם יעקבו מקרוב אחרי התנהלות המשטרה הערב ביציעים, ומסרו מסר ברור לכוחות הביטחון: "האוהדים הם הסיבה לקיום משחק הכדורגל". לדבריהם, העובדה שהאוטובוס נעצר ללא התגרות היא דוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדים בישראל. כעת, העיניים נשואות ליציעים בבלומפילד כדי לראות האם העימות החריף בין הצדדים ישפיע על האווירה במהלך המשחק.