איתנות כלכלית: חברי הקצין מסיירת מטכ״ל בפרויקט מפתיע לזכרו

דוד מאיר הי״ד, קצין בסיירת מטכ״ל שנהרג במלחמה, הבהיר במהלך חייו את החשיבות של לקיחת אחריות על העתיד הכלכלי מגיל צעיר. כעת חבריו מבקשים להנציח אותו במיזם חינוך לכלכלה נבונה

יוזמת הנצחה מרגשת יוצאת לדרך לזכרו של רס״ן דוד מאיר הי״ד, שנפל בקרבות בארי בשמחת תורה. באזרחות, הוא עבד כסמנכ״ל בקבוצת ברק השקעות, וחלם לחבר כל אדם, לא רק את אנשי המספרים, לעולם הפיננסי, זאת מתוך הסתכלות ארוכת טווח לשנים ארוכות.

"מפתח לחיים של ערכים ומשמעות"

חבריו של דוד מאיר הי״ד מעידים בשיחה עם סרוגים כי הוא האמין שביכולתו ובאחריותו של כל אדם לקחת אחריות על העתיד הכלכלי שלו. ״כסף אינו רק אמצעי קיום, אלא מפתח לחיים של ערכים ומשמעות״, הם ציטטו את הלוחם שנפל.

כעת, לכבוד יום הולדתו, בוחרים בחברה בה עבד לא רק לזכור אלא גם להמשיך.

ממשיכים את דרכו

בקבוצת ברק השקעות, שם עבד דוד עד נפילתו, החליטו להנציח את דרכו באופן מעשי.

החברה תקיים הדרכה בלייב, לכל מי שרוצה לקחת אחריות על העתיד הכלכלי של המשפחה, בלי צורך להפוך את זה לעבודה במשרה מלאה.

ההדרכה תתקיים במוצאי יום ההולדת של דוד: יום רביעי, כ״ו באייר, בשעה 20:30, בשידור ישיר בזום, ויעבירו אותה ענת מאיר - אלמנתו של דוד מאיר הי״ד, וברק הס, מייסד קבוצת ברק. ההרשמה להדרכה היא ללא עלות, לזכרו וכהמשך דרכו של דוד.

"דוד האמין שכל אחד יכול"

ברק הס, מייסד קבוצת ברק שעבד עם דוד עד נפילתו, אמר: "דוד האמין שכל אחד יכול. לא צריך להיות מומחה, לאהוב כסף, להתמצא באקסלים מורכבים, או להכיר מונחים פיננסים מסובכים. ובטח שלא צריך להקדיש לזה הרבה זמן. זה דורש רק החלטה ברורה - לקחת אחריות. ביום ההולדת שלו, אנחנו מזמינים אותך לקחת את ההחלטה הזו, ללמוד את הכלים האפקטיביים ביותר, ולהמשיך ביחד איתנו את הדרך שלו".

ניתן להירשם באמצעות חיפוש בגוגל: "דוד מאיר הדרכה", או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 055-777-5902.