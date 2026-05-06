"ראיתי אותך במירוץ ונתת לי תקווה": קטוע הרגל שריגש את עומרי ואיתי

עומרי ואיתי אולי הודחו מ"המירוץ למיליון" במקום השביעי, אבל מבחינת הצופים הם היו לגמרי מהצמדים הזכורים של העונה. בריאיון לסרוגים הם מדברים על ההדחה המפתיעה, האהבה שקיבלו מהקהל - וגם על המפגש המטלטל ברמב״ם עם לוחם שאיבד רגל ואמר לעומרי: ״כשראיתי אותך בטלוויזיה הבנתי שאני אהיה בסדר"

הם היו אחד הצמדים הכי בולטים בעונה, הובילו לא מעט פעמים את הטבלה והפכו לפייבוריטים ברורים של הקהל - ולכן ההדחה של עמרי ואיתי במקום השביעי הפתיעה לא מעט צופים שהיו בטוחים שהם בדרך לגמר. בריאיון לסרוגים, עומרי קטוע הרגל שנפצע במהלך שירותו - ואיתי דיברו על המסע ב"המירוץ למיליון", האהבה המטורפת מהקהל, ההרצאות החדשות שלהם והמסר שהם רוצים להעביר לעם ישראל דווקא עכשיו.

צפו בראיון של עמרי ואיתי לסרוגים

"גמר היה המינימום מבחינתנו"

למרות ההדחה רגע לפני השלבים הסופיים באמת, עומרי ואיתי לא מסתירים שהם האמינו שילכו עד הסוף. "יצאנו בידיעה שגמר זה מינימום בשבילנו", אמרו. "באנו לנצח ולקחת מקום ראשון".

ועדיין, לצד התחרותיות והבאסה, הם מדגישים בעיקר את תחושת הגאווה. "עשינו עונה מדהימה ואנחנו מאוד גאים בדרך שלנו", סיפרו. כשנשאלו אם התאכזבו מההדחה, הם ענו בלי פילטרים: "ברור שהתבאסנו. אנחנו מאוד תחרותיים".

"אין כמו לקבל אהבה מהקהל"

מאז שידור התוכנית, השניים מספרים שהם מוצפים בתגובות ואהבה מכל מקום. "אין כמו לקבל אהבה ולתת אהבה. זאת זכות מטורפת", אמרו בהתרגשות. לדבריהם, מה שהכי מרגש אותם הוא החיבור האמיתי שנוצר עם אנשים בבית - הרבה מעבר למשחק עצמו.

הרגע המצחיק שלא נכנס למסך

כמו כל צמד ריאליטי, גם לעומרי ואיתי יש לא מעט רגעים שלא שודרו. אחד מהם היה במהלך משימה שבה היו צריכים להדליק אש באמצעות אבקה.

איתי סיפר שבשלב מסוים כבר נחנק מהאבקה וניסה לשתות מים כדי להירגע - אבל איתי לא בדיוק ריחם עליו. "הוא אומר לי: 'מה אתה שותה מכוס? תשתה ישר מהקנקן, אתה מבזבז זמן", סיפר וצחק.

עמרי מיד הצדיק את עצמו: "אחי, זה המירוץ. זה קצוב".

עמרי ואיתי צילום: עמרי ואיתי. מתוך קשת 12

מהמירוץ להרצאות ברחבי הארץ

מעבר למסך, השניים מספרים שהם כבר עובדים על לא מעט פרויקטים חדשים - כולל הרצאה משותפת שהתחילו להעביר ברחבי הארץ.

עומרי סיפר כי עוד לפני התוכנית כתב הרצאה אישית בשם "לקום תמיד", שבה הוא מדבר על סיפור החיים שלו, על ההתמודדות האישית ועל הבחירה לקום מחדש. מאז המירוץ, השניים החליטו ליצור גם הרצאה זוגית משותפת.

לדבריהם, ההרצאה עוסקת בהתמודדות עם משברים, בחוסן אישי, בבחירה להמשיך קדימה גם ברגעים מורכבים - וגם בתובנות חינוכיות שהם אספו בדרך. "אנחנו משתדלים לבוא לעשות טוב ולספר את הסיפור האישי שלנו", אמרו.

"ראיתי אותך עם רגל אחת והבנתי שאני אהיה בסדר"

אחד הרגעים הכי חזקים בריאיון הגיע כשעומרי סיפר על מפגש מרגש בבית החולים רמב"ם עם לוחם צעיר שאיבד את רגלו במהלך המלחמה.

"הוא ראה אותי וחייך", סיפר. "הוא אמר לי: 'כשראיתי אותך עם רגל אחת במירוץ למיליון אמרתי לעצמי שזה לא כזה נורא ואני אהיה בסדר". עבור עומרי, זה היה רגע ששווה יותר מכל החשיפה והפרסום: "זה שווה יותר מכל האינסטגרם, הטיקטוק והלייקים".

גם איתי דיבר על המקום שלו בתוך המסע הזה: "הייתי צריך להיות הגב של עומרי, ולא תמיד הרגשתי שיש מי שיהיה הגב שלי. התמיכה שקיבלתי מהקהל נתנה לי בוסט מטורף".

עמרי ואיתי. צילום: משה נחמוביץ

"מה שלא הורג - מחזק"

השניים הודו שהמירוץ רק חיזק את הקשר ביניהם. "מה שלא הורג אותך מחזק אותך", אמרו בחיוך.

בסיום הריאיון, הם בחרו להעביר מסר ישיר לצופים ולעם ישראל - דווקא בתקופה המורכבת שעוברת על המדינה. החיים פה מורכבים", אמרו. "לא צריך לאבד רגל בשביל להבין שלפעמים החיים מאתגרים".

לדבריהם, עצם זה שאנשים ממשיכים לקום בבוקר, לעבוד, לפרנס, לחייך ולחבק את האנשים שהם אוהבים - זה כבר ניצחון. "אנחנו עם של מנצחים ואנחנו נמשיך לנצח כי זה מה שאנחנו".