זה רשמי: רותי האוסליך הועלתה לדרגת ניצב-משנה

ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, העניק היום דרגת ניצב-משנה לרותי האוסליך.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד להעלאת הדרגה של האוסליך, אך לאחר שזו הגישה עתירה לבית המשפט הוא חתם על קידומה.

לפני שבועיים הודיע בן גביר כי החליט לקדם את האוסליך, שבוע לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים דן בעתירתה נגדו. ‏השופטת תמר בר אשר ציינה באותו דיון כי הטיעונים של בן גביר "לא ברורים" וביקשה ממנו לשקול שוב את ההחלטה. בית המשפט נתן לבן גביר 10 ימים לבחון שוב את עמדתו, והוא כאמור הודיע רשמית כי היא תקודם - וחתם על דרגתה.

הנימוק של בן גביר שעלה הוא שהקצינה התבקשה על ידי הממונים עליה להתנהל באופן שבו התנהלה - בניגוד לטענות עבר שלפיהן העידה בניגוד למדיניות המשטרה בדיון בוועדה בכנסת - ולכן יש לקדם אותה. השר ביקש למחוק את העתירה, וגורמים משפטיים טענו כי "בן גביר פחד מעוד פסק דין מנומק נגדו". גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה קבעה בשבוע שעבר כי "אין בסיס לטענה" שהאוסליך העידה בכנסת בניגוד למדיניות הארגון שבו היא עובדת.