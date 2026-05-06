לראשונה: "יום הישיבה" של בהל"ץ התקיים מחוץ לבסיס

המג"ד אישר, ולראשונה, כ-200 לוחמי חיל ההנדסה הקרבית השתתפו השבוע ביום ישיבה מיוחד שהתקיים מחוץ לבסיס ההכשרה בדרום. הלוחמים הגיעו לישיבת שעלבים ולמדו על ה'למה' שמניע את ה'איך'

כ-200 לוחמי חיל ההנדסה הקרבית השתתפו השבוע ביום ישיבה מיוחד שהתקיים לראשונה מחוץ לבסיס ההכשרה - בבית המדרש של ישיבת שעלבים.

מדובר במסגרת חודשית הנערכת ביוזמת הרב הצבאי של חיל ההנדסה, שנועדה לאפשר לחיילים לעצור לרגע מהשגרה המבצעית ולהתחבר לעולם התורה והרוח. אלא שהפעם, בניגוד לימים הקודמים שנערכו בתוך בסיס בהל"ץ, הוחלט להעביר את האירוע לישיבה.

חיבור בין השטח לבית המדרש

האירוע נערך בשיתוף פעולה עם ישיבת שעלבים, כאשר בין המשתתפים היו חיילים מכל רחבי הארץ, כולם מבית הספר להנדסה צבאית וממחזור הגיוס האחרון.

במהלך היום שמעו החיילים שיעורי תורה מראש הישיבה, רבני הישיבה ורב היחידה עצמו, רס״ן הרב הראל דויטש, לקח חלק פעיל והעביר שיעור ללוחמים.

"כל חייל זכאי ליום ישיבה פעם בחודש" צילום: ישיבת שעלבים

"ה'למה' שמניע את ה'איך'"

רב הבסיס, הרב הראל דויטש, סיכם את היום בתחושת סיפוק והדגיש את החשיבות של הממד הרוחני לצד ההכשרה הצבאית.

לדבריו "היכולת להוציא את החיילים אחת לחודש מהעומס של ההכשרה אל בית המדרש היא מכפיל כוח של ממש. שם הם מקבלים את ה'למה' שמניע את ה'איך' בשטח".

צילום: "הם יוצאים עם עוצמה פנימית, עם חוסן"

עוד הוסיף כי החיבור לעולם התורה מעניק ללוחמים עומק ומשמעות: "הם יוצאים עם עוצמה פנימית, עם חוסן ועם הבנה עמוקה יותר של השליחות שלהם".

הרב דויטש ביקש להודות למפקדים על שיתוף הפעולה: "אני מודה למג"ד על ההירתמות וההבנה שחוסן רוחני הוא חלק בלתי נפרד מהכשירות המבצעית".