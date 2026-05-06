החל ממחר: שינוי משמעותי בהנחיות פיקוד העורף

דובר צה"ל מסר כעת (רביעי) כי החל ממחר בשעה 16:00: יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר: “הפיקוד ממשיך להעמיק, ללמוד ולבחון פתרונות שיחזקו את השמירה על חיי אדם, תוך קיום שיח רציף עם הרשויות המקומיות, ביקורים בשטח ולמידה ישירה של הצרכים העולים. במסגרת זו, מיושם כעת שינוי בזמני ההתגוננות ביישובים נוספים בצפון. המהלך מהווה חלק מתהליך סדור, אחראי ומבוסס ניסיון מצטבר. הארכת הזמנים נועדה לאפשר היערכות מיטבית בעת חירום ובכך לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים".

פיקוד העורף מקיים תהליכי למידה ושיפור מתמשכים ופועל כל העת לשיפור המענה לאזרחי מדינת ישראל בהתאם למרכיבי המערכה.

מתוך מחויבות עמוקה לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות, פיקוד העורף, בשיתוף פעולה עם פיקוד הצפון וחיל האוויר, השלים תהליך מקצועי להארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים באזורי הגליל העליון, התחתון ובמרכז הגליל.

במסגרת התהליך הוקם צוות מומחים שבחן את המערכות והיכולות, והוביל סדרת התאמות מבצעיות וטכנולוגיות.

השינוי הוצג לראשי הרשויות על-ידי פיקוד העורף. עיקרי השינויים: ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ב-3 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות.