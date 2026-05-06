"דווקא ביום שלא הנחתי תפילין - הודחנו מהמירוץ": שלומי ואסף חושפים

בראיון ל"סרוגים", שלומי ואסף מהמירוץ למיליון מדברים על ההדחה הכואבת, הרגעים שהכי טלטלו אותם במהלך המירוץ, החיבור לאמונה שליווה אותם בכל משימה - וגם על החיים שאחרי התוכנית, הפניות לקמפיינים והתגובות מהקהל. בין לבין, אסף חושף למה דווקא הבוקר שבו לא הניח תפילין לא יוצא לו מהראש עד היום

שלומי ואסף, מהצמדים הבולטים והאהובים בעונה האחרונה של "המירוץ למיליון", הודחו אמש רגע לפני הגמר - אבל למרות האכזבה, הם נשארים אופטימיים ומלאי אמונה.

צפו בראיון עם שלומי ואסף לסרוגים

סרוגים

"אף אחד לא האמין שנגיע כל כך רחוק"

בריאיון לאחר ההדחה סיפרו השניים כי הם גאים מאוד בדרך שעשו לאורך העונה. "אף אחד לא חשב שנגיע למקום שהגענו אליו", אמרו, והדגישו כי מבחינתם עצם ההגעה לשלבים המתקדמים הייתה הישג גדול. אסף הוסיף: "אני תמיד האמנתי שנגיע רחוק ואפילו ניקח את הגמר, אבל המציאות לחוד והאמונה לחוד".

"הראינו שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי"

לדבריהם, הם הרגישו שהצליחו לשבור סטיגמות. "שני אנשים שלא נראים הכי פיט או הכי בכושר, באים מהפריפריה עם לוק שלא ציפו ממנו - ובסוף הראינו שאפשר לעשות גם את הבלתי אפשרי ולהגיע לחצי גמר", סיפרו. אסף שיתף כי התגובות מבאר שבע מחממות את הלב: "אומרים לי שהבאתי כבוד לעיר, ובשבילי זה הכול".

שלומי ואסף במשימת השייט. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

אהבת הקהל והטיקטוק

השניים סיפרו כי מאז שהתוכנית משודרת הם זוכים לאהבה עצומה מהקהל. "אנשים מחבקים אותנו, עושים עלינו סרטונים בטיקטוק, משתמשים בסאונדים שלנו - זה מרגש לראות כמה אנשים התחברו אלינו", אמרו. אחד הרגעים שנגעו בהם במיוחד היה הודעה ממעריצה שכתבה כי בתקופה הקשה שעוברת עליה הם היו "נקודת אור" עבורה.

הרגעים שלא נכנסו למסך

כמו בכל תוכנית ריאליטי, גם הם הרגישו שלא כל הרגעים המשמעותיים נכנסו לעריכה. "יש מלא דברים שלא שודרו", אמרו וצחקו על סיטואציה משעשעת במיוחד שלא נכנסה למסך למרות שקיוו שתשודר.

מהמירוץ למסך הגדול

מעבר לריאליטי, שלומי ואסף מגיעים מעולם המשחק ומקווים שהחשיפה תפתח עבורם דלתות נוספות בתעשייה. כשנשאלו על כך שלרוב מציעים להם תפקידים של "עבריינים", הם השיבו בהומור: "אחרי כל הבכי שלי בתוכנית, כבר אין פסון של עבריין".

השניים סיפרו כי החלום הגדול שלהם הוא ליצור פרויקט משותף משלהם - אולי אפילו סדרה. "אנחנו רוצים להביא למסך את האותנטיות של שלומי ואסף", אמרו.

שלומי ואסף במשימת הכוסות צילום: קשת 12

האמונה שליוותה אותם לאורך הדרך

גם האמונה תפסה מקום משמעותי במסע שלהם. שלומי סיפר כי לאורך כל המירוץ היה נוהג לומר "מזמור לתודה" ברגעים קשים ומרגשים כאחד, ואילו אסף הקפיד לקרוא "שמע ישראל" לפני כל לוח חשיפה. אחד הרגעים שהכי נחרטו אצלם היה דווקא ביום ההדחה.

"בבוקר של ההדחה לא הנחתי תפילין", שיתף אסף בכנות, "ועד היום אני חושב על זה ואומר לעצמי אולי אם היינו עושים את זה, הדברים היו נראים אחרת". לדבריו, התפילה והאמונה היו עבורם עוגן משמעותי לאורך הדרך, במיוחד בתקופות של לחץ, עייפות וחוסר ודאות במהלך המירוץ.

בדרך לקמפיינים ולעולם הרשת

לצד המשחק והטלוויזיה, השניים כבר מקבלים פניות לקמפיינים, דוגמנות ושיתופי פעולה ברשתות החברתיות. במהלך הריאיון הם צחקו ואמרו "אין לנו בעיה לפרסם אודם או למכור סירים" אם זה מה שיגיע. ההומור העצמי והאותנטיות שלהם הם בדיוק מה שהפכו אותם לאחד הצמדים הכי זכורים ואהובים של העונה.

למרות ההדחה הכואבת, נראה ששלומי ואסף יוצאים מהמירוץ עם הרבה אהבה מהקהל, חשיפה גדולה ותחושה שהם השאירו חותם אמיתי על הצופים בבית.