כאן 11 בתגובה למתקפה נגדם: "הנושא נבחן ומטופל"

תאגיד השידור הישראלי הגיב כעת (רביעי) לסערה שעורר אריה גולן כאשר תקף את השר בצלאל סמוטריץ'. "הנושא נבחן ומטופל בערוצים הפנימיים", נמסר.

נזכיר כי גולן התייחס לדבריו של סמוטריץ' שטען כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס, זה גרוע יותר מה-7 באוקטובר.

גולן הגיב ואמר: "בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית. אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו. מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה גופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

בתגובה, עשרות תקפו את גולן. מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף את אריה גולן בעקבות דבריו הבוקר נגד השר בצלאל סמוטריץ'.

"בשבעה באוקטובר קפצנו בלי לשאול אם מי שבבתים הם דתיים או חילונים, שמאל או ימין. המתנחלים והדתיים מסרו את נפשם ונפלו הרבה מאשר יחסם באוכלוסיה. השקר והעלילת הדם הזו זהו שיא של רוע ושיסוי של אדם שפל שלא צריך לקבל עוד מיקרופון לעולם".