עמית סגל מודה: "אני חושב שטעיתי, יצאתי פראייר"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, ממשיך כעת (רביעי) לתקוף ולקרוא לסגירת תאגיד השידור הישראלי, כאן 11, אחרי הסערה שעורר אריה גולן.

סגל התחיל והביא דוגמה: "תארו לכם שאתם מתקשרים למשטרה, ואז המקדנית אומרת סליחה, אני מאוד מצטערת, אנחנו עונים רק לפניות של מצביעי ש"ס. או שאתם באים לביטוח הלאומי לקבל קצבת נכות, ואומרים לכם, מהיום זה רק לליכודניקים. נשמע מטורף, נכון? אבל זה בדיוק מה שקורה בשידור הציבורי במדינת ישראל".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו ממנים אותו בכמעט מיליארד שקל בשנה מכספי המיסים שלנו, אבל את התמורה מקבל רק צד אחד במערכת הפוליטית. השיא היה הבוקר כשאריה גולן פתח את המשדר המואזן ביותר של כאן רשת ב', בעוד השתלחות בפוליטיקאי ימני, הפעם בבצאלאל סמוטריץ'. אבל זה ממש לא מקרה חריג. תוכנית התחקירים של הערוץ מתמקדת שוב ושוב ושוב במתקפות על הימין.

עכשיו תגידו טוב, יש את אילה חסון. בסדר, אילה חסון אחת לא מספיקה מול 100 מהצד השני. ובעיקר אין שום סיבה שבמאה ה-21 משלם המיסים הישראלי יממן בכמעט מיליארד שקל בשנה את זה שיורקים עליו. זה לא התחנה של אמא שלהם, זה לא הרדיו של אבא שלהם, זה לא השידור רק שלהם. אתם רוצים לקחת כסף מהציבור? תייצגו אותו. כשהתאגיד הוקם הייתי ממש בעדו. נלחמתי בשביל שיקום, אני חושב שטעיתי ויצאתי פראייר".