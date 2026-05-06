קמפיין ענק: מגייסים משפחות ליישובים החדשים בצפון השומרון

המועצה האזורית שומרון יוצאת הבוקר (רביעי) בקמפיין ענק, שיימשך מספר חודשים לגיוס וקליטת משפחות חדשות לגרעיני ההתיישבות החדשים ברחבי השומרון.

הקמפיין, שנעשה עם תנועת ההתיישבות אמנה, ובשיתוף החטיבה להתיישבות ומשרד ההתיישבות, מציע למשפחות אידיאליסטיות שאוהבות את האתגר הציוני של ישוב הארץ להצטרף לישובים החדשים המוקמים בצפון השומרון. בשלב ראשון מגייסות מועצת שומרון ותנועת אמנה בשיתוף עם החטיבה להתיישבות וממשרד ההתיישבות גרעיני ישובים ללא פחות מ - 18 ישובים בצפון השומרון.

היישובים החדשים קמים על פי תוכנית מיליון בשומרון אותה קידם ב-2023 ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן יחד עם צוות המועצה מהנדסים גיאוגרפים ואנשי מקצוע נוספים. תוכנית שמטרתה הגדלת מועצה אזורית שומרון למיליון בני אדם ושמה דגש על הגדלת צפון השומרון כחלק מהחזון של ראש המועצה שגורש משא-נור והוביל ב 20 השנים האחרונות את המאבק לחזור לצפון השומרון.

הישובים יוקמו בהמשך להחלטת קבינט הממשלה בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' והשר ישראל כץ. חלק מהישובים טרם אושרו בקבינט ומועצת שומרון מקימה את הגרעינים לקראת אישורם. סה"כ צפוי צפון השומרון לשלש את עצמו אם לא יותר.

המועצה האזורית שומרון שמה למטרה לגייס מאות משפחות שיעלו באופן מדורג ומדווחים כבר עכשיו, עוד בשלב המוקדם על התעניינות שיא בישובים החדשים.

בין הגרעינים הבולטים המופיעים במפה ניתן למצוא את יישובי צפון השומרון שנעקרו - חומש, שא-נור, כדים וגנים וכן נקודות התיישבות חדשות שיוצרות רצף התיישבות יהודי אסטרטגי ושומרות על החיבור בין השומרון לשאר חלקי הארץ. בין הישובים הבולטים: הר עיבל, טמון, בזק, ואחרים. המטרה המרכזית של הקמפיין היא להגיע לקהלים רחבים ככל הניתן של משפחות.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "החלטת הקבינט היא ציון דרך היסטורי שמאפשר לנו להרחיב את ההתיישבות ולתקן את פשע הגירוש. אנחנו יוצאים היום בקמפיין נרחב כדי לקרוא למשפחות אידיאליסטיות שרוצות לעשות היסטוריה לבוא ולהיות שותפות במהלך הציוני החשוב ביותר של דורנו".

קמפיין התיישבות בצפון השומרון צילום: המועצה האזורית שומרון

עוד הוסיף דגן: "התשובה הניצחת שלנו, במיוחד כלקח מרכזי מאירועי ה-7 באוקטובר, היא בנייה, התעצמות והעמקת הריבונות בלב הארץ. גורשנו מ 4 ישובים - מקימים 18! צפון השומרון הוא המהלך הציוני של הדור הזה. אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשר הביטחון ישראל כץ, וכמובן לראש הממשלה בנימין נתניהו על ההובלה הנחושה של ההחלטה להקים את הישובים בקבינט. אני מודה לצוות המועצה שפועל ללא לאות לקידום הישובים. אנו קוראים לציבור להצטרף בהמוניו להיות חלק מהדבר הגדול הזה."

"החזרה ליישובי צפון השומרון והקמת היישובים החדשים הם הניצחון האמיתי", סיכם דגן, "משפחות שתצטרפנה כעת לגרעינים הללו תזכינה להיות חלוצים של ממש ולכתוב פרק חדש בתולדות מדינת ישראל".