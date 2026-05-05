סיגריות ומיליונים מהאויב: פרשת הברחות הענק של קציני צה"ל

התביעה הצבאית הגישה בתחילת השבוע שלושה כתבי אישום נוספים נגד ארבעה נאשמים בגין עבירות חמורות של הברחת סחורות לרצועת עזה. כתבי האישום הוגשו בתום חקירה מאומצת ומשותפת של שירות הביטחון הכללי, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית, רשות המסים ויחידת המכס.





רווחים של 7 מיליון שקלים ועזרה לאויב

אחד מכתבי האישום הוגש נגד קצין בדרגת סרן ששימש כמפקד פלוגה ולוחם בדרגת סמל, אשר פעלו יחד עם נגד לביצוע הברחות רחבות היקף של סיגריות בין החודשים פברואר למאי 2024. על פי האישום, הלוחם והנגד גרפו רווחים של כ-1.5 מיליון ש"ח, ובהמשך הצטרף הקצין כדי לשכלל את שיטת ההברחה.



יחד הם הבריחו כ-250 קרטונים של סיגריות בתדירות של מספר פעמים בשבוע, פעילות שהניבה הכנסות מצטברות של כ-7 מיליון ש"ח. השניים, שכבר הורשעו במרץ 2026 על אירועי הברחה מאוחרים יותר והורדו לדרגת טוראי, עומדים כעת לדין על עבירות של עזרה לאויב, שוחד ועבירות מס.





הברחות בחסות שירות המילואים

במקביל, הוגש כתב אישום נגד חייל במילואים בדרגת רב"ט, אשר פעל יחד עם נגד להברחת קרטוני סיגריות ומיכלי ניקוטין לרצועה החל מסוף שנת 2024. הנאשם נטל חלק בלפחות שמונה אירועי הברחה שונים שהניבו לו רווחים המוערכים בכ-700 אלף ש"ח.



כתב אישום שלישי הוגש נגד קצין נוסף בדרגת סרן, ששימש כמפקד פלוגה, והציע לנגד שתחת פיקודו להבריח סחורות אסורות הכוללות סיגריות, אופנוע ומכשיר סלולרי. הקצין גרף לכיסו סכום של כמיליון ש"ח בגין שלוש הזדמנויות שונות של הברחה במהלך ספטמבר 2025.

מלבד עבירות ההברחה והסיוע לאויב, הקצין נאשם גם במרמה והפרת אמונים בגין אירוע חריג מינואר 2026, אז סייע להוציא משטח הרצועה אזרח שנותר שם לאחר הברחת משאית סחורות. הקצין פעל להוצאת האזרח תוך יצירת מצגי שווא והנחיית האזרח להסתיר את האירוע, מבלי שדיווח על כך למפקדיו. כעת, שני נגדים נוספים המעורבים בפרשה נותרים במעצר לצורך השלמת החקירה והגשת כתבי אישום בעניינם, כאשר על פרטיהם המזהים מוטל צו איסור פרסום.