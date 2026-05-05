דרמה בליכוד: נתניהו תכנן לפטר את לוין; המהלך נבלם. זו הסיבה

חברת הכנסת טלי גוטליב, שאמרה שוב ושוב כי היא מעוניינת בתפקיד שרת המשפטים בממשלה הבאה, התראיינה היום (שלישי)ברדיו צפון 104.5FM, והצהירה שוב כי אם תזכה למקום גבוה ברשימת הליכוד - תדרוש לקבל את התיק.

נזכיר כי בראיון לסרוגים, חבר הכנסת אליהו רביבו, תקף את גוטליב כינה אותה "סוס טרויאני", ואף טען כי פעילותה הפרלמנטרית מסתכמת בהצגות למצלמה בלבד ללא עשייה ממשית או חקיקה.

גוטליב השיבה לדבריו של רביבו וענתה: "אני לא יודעת מי זה חבר הכנסת הזה, חבל לי שהוא משתמש בשם שלי כדי שיבינו מיהו. האיש הזה שנבחר בבחירות אזוריות, הוא פיון של יריב לוין".



בריאיון אמרה גוטליב: "אדוני, שר המשפטים - אני לא צריכה לגבות אותך 'על עיוור' אם תספק תמונות של כשל אחר כשל. אם לא הייתה מלחמה, ראש הממשלה היה מחליף שר משפטים. אני לא בקרב איתו, אבל אני מצפה ממנו לפעול".

כשנשאלה האם היא מעוניינת להחליף את לוין בתפקידו, השיבה: "אם אקבל מקום גבוה ברשימת הליכוד, אדרוש את התפקיד. אני לא מגלומנית, את המגלומניה אשאיר לבנט".