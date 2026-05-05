נבהלו מהביקורת: צה"ל בהודעת הבהרה לציבור

תושבי ירושלים דיווח אמש (שני) על מטס חריג בשמי העיר, ברשת החלו לעלות ספקולציות והשערות, וכמובן השאלה האם צה"ל מתכונן לקראת חזרה לתקיפות באיראן.

רק מאוחר יותר, ובמענה לשאלה 'סרוגים', דובר צה"ל הוציא הודעת הבהרה בה הוא הסביר כי מדובר במטס לרגל פרידה ממפקד חיל האוויר האלוף תומר בר.

הבוקר, נראה שבצה"ל למדו מלקחי העבר ומודיעים מראש על המטס שצפוי להתקיים. בהודעה נמסר כי "מספר כלי טיס בודדים יבצעו טיסת אימונים היום בשעות הבוקר במרכז הארץ, לקראת מעבר ההצדעה שיחלוף במסגרת טקס החלפת מפקד חיל האוויר בשעה 18:00. מדובר בפעילות שגרתית, אין חשש לאירוע ביטחוני".

כחלק מהמטס, מלבד מטוסי הקרב הישראלים והאמריקנים, ההרקולס, ישתתפו מסוקים וכלי טיס מאויש מרחוק.