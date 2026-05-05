מבצע פינוי במירון: מאות "מסתננים" מורחקים מהאזור

מאות שוטרים פועלים לפינוי מאות אנשים שהצליחו להסתנן למתחם הר מירון בניגוד מוחלט להנחיות פיקוד העורף. המסתננים, שהגיעו רגלית במהלך הלילה דרך יערות וצירים עוקפים, מועלים על אוטובוסים ומורחקים מהאזור במקביל לבלימת מאות כלי רכב שעושים את דרכם למירון

מאות שוטרים, לוחמי משמר הגבול ושוטרי אגף התנועה מרכזיםהבוקר (שלישי) מאמץ מבצעי נרחב לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד מוחלט להנחיות. במהלך הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות, הגיעו לאזור המושב מאות אנשים לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ובדרכים לא סלולות במטרה להגיע למתחם.



עם הגעתם, נתקלו הצועדים בחסימות משטרתיות ובאוטובוסים שהמתינו מראש, עליהם הועלו על ידי השוטרים והורחקו למקומות מרוחקים מהאזור.





הפעילות כוללת גם בלימת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים שנעו לכיוון ההר בניגוד להוראות המפורשות. כוחות הביטחון פועלים בנחישות למנוע כל ניסיון הסתננות נוסף למתחם, תוך הדגשה כי נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף המעודכנות, כל שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור. המאמץ המבצעי מוגדר על ידי המשטרה כמשימה שנועדה בראש ובראשונה להגן על חייהם של האזרחים ולהבטיח את שלומם.

הפינוי הנרחב מבוצע על רקע ההחלטה כי האירוע במירון לא יתקיים במתווה המקורי, זאת בשל מגבלות ההתקהלות המחמירות באזור קו העימות המאפשרות נוכחות של עד 200 איש בשטח פתוח בלבד. משרד ירושלים ומסורת ישראל והמשטרה הבהירו כי הודעות מפורטות לגבי המשך ההתנהלות באתר יפורסמו עם קבלת החלטות סופיות מהדרגים המוסמכים. עד אז, המשטרה תמשיך באכיפה קפדנית ובחסימת צירים כדי למנוע סיכון מיותר לחיי אדם באזור המאויים