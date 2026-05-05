אחרי 800 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

800 ימים אחרי היעלמתוה של הילדה היימנוט קסאו ממרכז הקליטה בצפת, משפחתה מפרסמת הבוקר הודעה לציבור

800 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיה של הילדה היימנוט קסאו ממרכז הקליטה בצפת, ומשפחתה עדיין מחכה לבדל של מידע. היום (שלישי), לציון התאריך הכואב, יוצא מטה המאבק של המשפחה לסדרה של פעולות מחאה בדרישה לקבל תשובות מהדרגים הגבוהים ביותר במשטרה ובממשלה.

דניאל מהרט, ממובילי מטה משפחת קסאו, התייחס הבוקר בראיון לגל"צ לעצרת המתוכננת ואמר: "נדרוש היום תשובות. המשפחה לא צריכה להתחנן לרשויות שימצאו את הבת שלה. זהו תפקידה של המדינה. אנחנו מבקשים מהציבור הרחב לא לעמוד מנגד ולהצטרף אלינו במאבק הצודק הזה".

מוקדי המחאה היום

במטה המשפחה קוראים לציבור להגיע ולהפגין נוכחות בשני מוקדים מרכזיים במהלך היום:

בשעה 14:00: הפגנה מול משרדי להב 433 בלוד , שם ידרשו המוחים עדכון על התקדמות החקירה.

בשעה 19:00: עצרת מרכזית מול קריית הממשלה (קפלן) בתל אביב, בקריאה למקבלי ההחלטות להעלות את הנושא לראש סדר העדיפויות.

היימנוט, שהייתה בת 9 בעת היעלמותה, נראתה לאחרונה ב-25 בפברואר 2024 במרכז הקליטה בו התגוררה עם משפחתה. מאז, למרות חיפושים נרחבים ופרס כספי גבוה שהוצע עבור מידע, לא חלה התפתחות משמעותית בתיק. משפחתה ותומכיה מבהירים היום כי לא יפסיקו להרעיש את המדינה עד אשר יתקבלו תשובות ברורות לגבי גורלה.