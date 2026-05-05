מומחה לאיראן מזהיר: "זה יהיה גרוע יותר"

איראן התגרתה אמש בארה"ב כאשר שיגרה טילים לעבר איחוד האמירויות. בנוסף היא איימה לתקוף כל ספינה אמריקנית שתנסה לפרוץ את המצור במצר הורמוז.

בני סבטי, חוקר איראן במכון לביטחון לאומי INSS, הסביר היום (שלישי) בראיון ברדיו 103fm, למה כלו כל הקיצים מול איראן והגיע הזמן של ישראל וארה"ב לשוב למלחמה.

בדבריו הוא טען כי השלטון הדתי באיראן הופך לשלטון צבאי וכי זה דבר מסוכן מאוד. "ההיבריס האיראני עולה על גדותיו. הם לא מבינים את הרמז. בסוף טילים לא יורים את עצמם, גרעין לא יורה את עצמו, אלה אנשים רשעים שתפסו את השלטון לגמרי.

אנחנו בתמונת ביניים שבסוף השלטון הדתי הפך לשלטון צבאי וזה דבר קצת יותר גרוע ממה שהיה למרות שהוא היה כבר שחור ועכשיו זה כבר יותר שחור משחור".