היא חוזרת ובגדול: השיר החדש מהאלבום של נינט נחשף

אחרי תקופה ארוכה של שקט מוזיקלי, נינט טייב חוזרת עם שיר וקליפ חדש מתוך האלבום שבדרך. הסינגל החדש מסמן כיוון מוזיקלי אחר ומעורר סקרנות - רגע לפני יציאת האלבום ב-4.6

האזינו לשיר החדש של נינט - "כחול לבן"

כבר מהשורות הראשונות ,"מפצחת גרעינים שחורים, כחול לבן", נכנסים לאווירה של רגעים פשוטים בישראל: חוף, שמש, רוח, החיים עצמם.

זה לא סיפור - אלה החיים שלה

מאחורי הקלילות, השיר מרגיש כמו הצצה ישירה לחיים של נינט היום. הוא מדבר על מה שהיא עוברת עכשיו, על החוויות הקטנות של היום-יום ועל הדרך שלה בתוך התקופה הזאת.

הטון נשאר קליל ואפילו עם רגעים הומוריסטיים, אבל התחושה היא של כנות. כאילו היא פשוט שמה את החיים שלה על השולחן.

וזה רק ההתחלה: ב-4.6 נינט טייב משחררת אלבום חדש - והשיר הנוכחי הוא רק הצצה למה שבדרך.