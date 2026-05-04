בטווח אפס: 10 מחבלי חיזבאללה חוסלו בהיתקלויות בדרום לבנון

במהלך פעילות עצימה ביומיים האחרונים, כוחות חטיבה 7 חיסלו עשרה מחבלים חמושים בסגירות מעגל מהירות. במקביל, הושמדה עמדת שיגור שהייתה מוכנה לירי מיידי לעבר כוחותינו, וחיל האוויר תקף תשתיות טרור בתגובה לירי נ"ט שבוצע הלילה לעבר הכוחות

במהלך הימים האחרונים, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36, זיהו במספר אירועים שונים עשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמיכות לכוחותינו. בסגירות מעגל מהירות ובנחישות מבצעית, חיסל צה"ל את המחבלים והצליח להסיר את האיום המיידי שנשקף ללוחמים בשטח.

בפעילות מקבילה של לוחמי היחידה הרב-ממדית, אותר והושמד איום משמעותי נוסף: עמדת שיגור שהייתה טעונה ומוכנה לירי מיידי לעבר כוחות צה"ל. מעבר להשמדת המשגר, הכוחות פעלו להשמדת תשתיות טרור נרחבות ששימשו את חיזבאללה לאחסון אמצעי לחימה וכן מבנים צבאיים ששימשו את פעילי הארגון.





דובר צה"ל

הלילה (ב'), חיל האוויר עבר למתקפה ותקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה מהן פעלו מחבלי הארגון, זאת לאחר ששוגר טיל נ"ט לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. באירוע הירי לא היו נפגעים לכוחותינו, ותוך זמן קצר מרגע השיגור, כוחות אוגדה 91 איתרו את המקור ותקפו בעוצמה את עמדת השיגור ממנה נורה הטיל.

בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום המופנה כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון. הפעילות הצבאית נמשכת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך שמירה על רמת מוכנות גבוהה ותגובה מהירה לכל ניסיון פגיעה בכוחות המתמרנים.