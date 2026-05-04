דרמת ענק: לקראת מפץ פוליטי נוסף. כל הפרטים

אחרי האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, המערכת הפוליטית נערכת למפץ פוליטי נוסף. כל הפרטים

האם אנחנו בדרך למפץ פוליטי נוסף? במפלגותיהם של חבר הכנסת גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאשרים הבוקר (שני) כי השניים צפויים להיפגש בהמשך השבוע, כך פורסם באתר 'מעריב'. על פי הדיווח, הפגישה נערכת במסגרת המגעים לאיחוד אפשרי בין המפלגות לקראת הבחירות הקרובות שצפויות להתקיים בעוד מספר חודשים.

"מה שיקבע בסופו של דבר זהו אינטרס הגוש", נמסר מטעם המפלגות. "נעשה את מה שנכון ושיביא את הניצחון. בינתיים עובדים, עוד יש זמן עד לסגירת הרשימות". המהלך מגיע על רקע הניסיונות בשמאל ובמרכז לייצר גושים גדולים שיוכלו לאתגר את הקואליציה הנוכחית.

אלקין: "חצי גמר בתוך המחנה"

מי שמתייחס בביטול לאפשרות האיחוד הוא השר זאב אלקין ("הימין הממלכתי"). בראיון הבוקר לתוכניתם של גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, הגדיר אלקין את המהלכים כמאבקי כוח פנימיים.

"יש כל הזמן 'חצי גמר' בתוך המחנה השני שמתנגד לקואליציה – מי יעלה לגמר", אמר אלקין. "היה פה מהלך של בנט ולפיד, כל אחד מהפחדים שלו החליט ללכת לאיחוד – לפיד חשש מאחוז החסימה ובנט חשש מאיזנקוט. לא אתפלא אם יהיה איחוד נגדי כתשובה למאבק הזה".

עם זאת, אלקין הביע ספק רב ביכולת של החיבור בין איזנקוט לליברמן להחזיק מעמד לאורך זמן: "קשה לי לראות חיבור כזה. יש כל כך הרבה אגו, וניסיונות מהסוג הזה בדרך כלל לא מחזיקים, גם מבחינת העמדות. אני חושב שאולי יהיו פה עוד כמה חיבורים".

"המקום שלנו בימין"

אלקין ניצל את ההזדמנות כדי להבהיר את המיקום הפוליטי שלו ושל שותפו גדעון סער, וחשף כי קיבלו הצעות מפתות מהצד השני של המתרס.

"קיבלנו החלטה שמקומנו באופן ברור בימין", הצהיר השר. "קיבלנו הצעות מכמה מפלגות, שאם לא נצטרף לממשלה המקום שלנו בכנסת הבאה יכול להיות מובטח. קיבלנו את ההכרעה שלנו – למרות ההבטחות, אנחנו הולכים עם מה שאנחנו מאמינים בו".