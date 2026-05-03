"הטלפון צלצל – ובפעם הראשונה הרגשתי שיש לי איך לעזור"

כך הפכה שיטת הייעוץ של רוני אשר להכשרה שמושכת אליה אנשים עם תחושת שליחות ורצון לחולל שינוי לטובה

דמיינו רגע את הסיטואציה: הטלפון מצלצל. על הקו נמצאים מכרים שנמצאים במשבר זוגי ומחפשים עזרה. אתם מרגישים רצון גדול לעזור - אבל גם חוסר ודאות. איך להוביל את השיחה? איך מבינים מה מתרחש בתוך הקשר? ואיך אפשר לעזור לזוג לעבור שינוי אמיתי?

מתוך המקום הזה נולד הקורס להכשרת יועצי נישואין של רוני אשר.

מחפשים מקצוע עם שליחות אמיתית? לקבלת פרטים על הקורס הקרוב >>

שנים של ניסיון שהפכו לשיטה סדורה

רוני אשר (63) עוסק בייעוץ נישואין כבר קרוב לעשרים שנה. לאורך השנים הוא צבר מעל 14,000 שעות של טיפול, ליווי ותהליכי עומק עם זוגות מכל רחבי הארץ. מתוך העבודה היומיומית בקליניקה, לצד שילוב של עקרונות היהדות וכלים מקצועיים, התגבשה אצלו שיטה ברורה ומעשית שמכוונת לתוצאות, להתקדמות ממשית וליצירת שינוי ארוך טווח בחיי הנישואין.

"לאורך השנים פגשתי ביקוש עצום של זוגות שמחפשים הכוונה מקצועית אמיתית", מספר רוני. "הרגשתי שהגיע הזמן להעביר הלאה את הידע והניסיון שנצברו במשך השנים בקליניקה".

השיטה שפיתח מבוססת על אמון ביכולת של בני זוג לצמוח, להשתנות ולבנות מחדש קשר טוב ובריא יותר. היא משלבת הבנה של נפש האדם, עבודה על תקשורת זוגית, זיהוי דפוסים שמנהלים את הקשר, וכלים מעשיים שמאפשרים ליועץ להוביל תהליך ברור ומקצועי.

"אתה השותף הרביעי"

כששואלים את רוני מה גורם לו להמשיך בעשייה הזאת אחרי שנים רבות של עבודה העיניים שלו נדלקות.

"לפני תקופה זוג שהיה אצלי בתהליך מורכב שלחו לי הזמנה לברית", הוא מספר. "בתוך ההזמנה הם כתבו לי: 'חז"ל אומרים ששלושה שותפים בתינוק שנולד. אתה בלי ספק השותף הרביעי'. כשקראתי את זה התרגשתי מאוד".

רוני עוצר לרגע ומחייך בסיפוק: "ברוך ה' יש לי כבר הרבה 'נכדים' מהסוג הזה. זוגות שבחרו מחדש בבית שלהם, שהצליחו לחזור לקשר טוב ולהביא חיים חדשים לעולם. אלה רגעים מרוממים שנותנים כוח להמשיך".

סיפור נוסף שנשאר איתו עד היום הגיע דווקא מתוך רגע קטן במהלך פגישה:

"אחת הנשים סיפרה לי במהלך התהליך שהיא פתחה מגירה בבית ומצאה שם טופס מעורך דין אחרי שכבר פתחה תיק גירושין. היא הסתכלה על הטופס, ואז זרקה אותו לפח. מבחינתה זה היה רגע, בו היא הבינה שהבית שלה יכול להיראות אחרת".

הסיפורים האלה, הוא אומר, אינם מקרים נדירים כלל. "כשיש תהליך נכון, כלים נכונים והכוונה מקצועית, אפשר ליצור שינוי אמיתי. זוגות מגיעים הרבה פעמים בתחושת ייאוש, אבל יש דרך לבנות מחדש אמון, תקשורת וקרבה".

רוצים ללמוד את שיטת הייעוץ של רוני? לחצו כאן >>

ביקוש גדול לאנשי מקצוע טובים

בציבור בכלל, ובציבור הדתי לאומי בפרט, הולכת וגוברת ההבנה לחשיבות של ליווי זוגי מקצועי שמביא תוצאות טובות. יותר ויותר זוגות מחפשים יועצים שמחוברים בצורה משמעותית לעקרונות היהדות ומסוגלים להוביל תהליך אחראי, רגיש ומצליח.

לדברי רוני, הסיבה לכך ברורה. "זוגות מחפשים אנשים שיודעים להקשיב, להבין לעומק את הדינמיקה הזוגית, ובעיקר - לדעת להוביל אותם קדימה. כשיש ליועץ שיטה מסודרת וכלים מעשיים, אפשר להגיע בעזרת ה' להצלחות משמעותיות מאוד".

במשך שנים הרב אליקים לבנון, רב המועצה אזורית שומרון, מכיר היטב את שיטתו של רוני אשר, ואף הפנה אליו זוגות שהיו זקוקים לייעוץ. בהמלצה שכתב על הקורס ציין הרב לבנון:

"הנני להמליץ על הצטרפות להכשרת יועצי נישואין בהדרכתו של רוני אשר. ככל שירבו יועצים בדרך ישרה זו כך יזכה עם ישראל לבתים טובים ומבוססים."

קורס שהוא רווח כפול

מעבר להכשרה המקצועית, רבים מגלים שהלימוד משפיע גם על החיים האישיים שלהם. הכלים וההבנות שנרכשים במהלך הדרך נוגעים בתקשורת, בהבנת האדם וביכולת ליצור מערכות יחסים בריאות וטובות יותר בכל תחומי החיים.

הקורס מתקיים במתכונת פרונטלית באזור גוש עציון, נשים וגברים בקבוצות נפרדות. הלימודים כוללים מפגש שבועי קבוע בשעות הערב.

ההרשמה למחזור הקרוב בעיצומה, מתחילים עוד לפני חג השבועות.

לקביעת שיחת התאמה והרשמה לקורס >>