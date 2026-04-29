הכרזה דרמטית: הושלמו ההכנות בכנסת להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין

וועדת החוקה של הכנסת הודיעה כעת כי לאחר כשלוש שנים של ניסוח, דיונים קדחתניים והתייעצויות, הושלם תהליך הכנת החוק להעמדה לדין של מחבלי השביעי באוקטובר

בהודעה משותפת לאופוזיציה והקואליציה, הודיעה וועדת חוק חוקה ומשפט כי לאחר כשלוש שנים של דיונים אינטנסיביים, הושלם תהליך הכנה החוק להעמדה לדין של מחבלי השביעי באוקטובר ומחבלי הנוח'בה שפלשו לארץ בשביעי באוקטובר וטבחו באזרחי ישראל.

בהודעה משותפת ודרמטית, מסרו מובילי החוק מטעם הקואליציה והאופוזיציה כך: "ועדת החוקה סיימה כעת את הכנת החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר והחוק יעלה להצבעה לקריאה השנייה והשלישית במליאת הכנסת ביום פתיחת מושב הקיץ בתאריך ה-11.5".

מיושב ראש הוועדה, ח"כ רוטמן נמסר כך: "הצדק ייראה וגם ייעשה. סוף סוף מחבלי הנוחבה יועמדו לדין ויישפטו לעונשים החמורים ביותר בספר החוקים. החוק קובע הסדר מקיף בנושא הרגיש והמורכב הזה ואני מודה לכל העוסקים במלאכה ולכל חברי הוועדה".

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו): "לאחר כמעט שלוש שנים מאותה שבת נוראית, הפתרון להעמדתם לדין של אותם מחבלים מתועבים שהשתתפו בטבח קרם עור וגידים. התאריך להעברת החוק נקבע והכנסת בקונצנזוס מלא תצביע בעד צדק לעם ישראל. החוק יאפשר למשפחות הקורבנות להסתכל בלבן של העיניים של אלו שפגעו ביקירהם".