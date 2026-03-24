בליכוד מגיבים לחשיפה המזעזעת: "לפטר מייד!"

חברי כנסת מהליכוד התייחסו הערב (שלישי) לחשיפה המזעזעת של עמית סגל, בה הובאו ציטוטים של דובר ראש הממשלה נתניהו זיו אגמון, בהם הוא תוקף אותם, את שרה ויאיר נתניהו ואת ראש הממשלה עצמו.

נזכיר כי בדבריו הוא אמר: "לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף".

"(ניסים) ואטורי זה בבון, (אלי) רביבו – מרוקאי מפגר. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. אלי דלל – כלומניק. מי היה מכיר את האנשים האלה? איזה בבונים. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

שר המשפטים יריב לוין מסר: "במדינת ישראל, ובתנועת הליכוד בפרט, אין מקום לגזענות. המורשת שלנו, עוד מימי ברזני ופיינשטיין הי״ד, מושתתת על אחדות ושותפות גורל.

האמירות החמורות שנחשפו הערב על ידי עמית סגל ראויות לכל גינוי. הן מנוגדות לערכי התנועה, שמייצגת את עם ישראל על כל גווניו. בדיוק כפי שאנו מצפים ופועלים למחיקת הגזענות הפסולה במערכת המשפט, כך עלינו לבער אותה גם מתוכנו. תנועת הליכוד תמשיך להיות בית לכלל אזרחי ישראל".

חבר הכנסת אליהו רביבו מסר: "יש רגעים שבהם המסכה נופלת ונחשפת האמת המכוערת. ‏מי שמדבר ככה על בני עדות המזרח, על מרוקאים, לא "מעד בלשונו" - הוא פשוט אמר בקול את מה שהוא חושב בלב.

‏אי אפשר למרוח את זה עם ג’וב נוח באמירויות, או סידור שקט בקרן כזו או אחרת. ‏אדם כזה לא ראוי לשרת את הציבור בשום מקום אפילו לא עוד דקה אחת, כל מי שיבחר להשאיר אותו בסביבתו או כשלוחו חושב כמותו".

חבר הכנסת ואטורי תקף אף הוא: "‏זיו אגמון המתוסכל שלא נבחר לכנסת לאחר מספר ניסיונות, אם הדברים נכונים- צריך להישלח הביתה עכשיו!"







