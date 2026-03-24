צעד דרמטי: ממשלת לבנון מגרשת את השגריר האיראני

בצעד חסר תקדים נגד איראן, ממשלת לבנון הודיעה רשמית על הפיכתו של שגריר איראן אל 'אישיות לא רצויה' במדינה, ודורשת את עזיבתו המיידית

ממשלת לבנון הודיעה על צעד דרמטי ביותר של הממשלה כנגד איראן, משרד החוץ הלבנוני הכריז על שגריר איראן 'אישיות לא רצויה', מושג דיפלומטי המכריז על גורם מדיני כלא רצוי וגורר את גירושו מהמדינה הלבנונים הודיעו כי יש לשגריר ימים בודדים לעזוב.

על פי הודעת משרד החוץ של לבנון, הממשלה הלבנונית הכריעה כי נוכחות השגריר האיראני במדינה איננה רצויה יותר על לבנון וכי הוא הוכרז כ-"פרסונה נון-גרטה", תיוג דיפלומטי המכריז על גורם מדיני/רשמי מטעם מדינה אחרת כלא רצוי לאלתר בשטח המדינה.

מדובר בהגדרה דיפלומטית שמופעלת לעיתים רחוקות על ידי מדינות, ולרוב במצבים של מתח קיצוני בין מדינות או נציגים. ממשלת לבנון הודיעה על פי הדיווחים לשגריר, כי עליו לעזוב את המדינה תוך ימים בודדים, עד יום ראשון הקרוב, ולא יגורש בכוח.

בהודעה מטעם שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, נמסר בהתאם: "היום ביקשתי מהמזכיר הכללי של משרד החוץ והמהגרים לזמן את ממלא מקום שגריר איראן בלבנון, כדי להודיע לו על ההחלטה לבטל את האישור למינויו של השגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, ולהכריז עליו כאישיות בלתי רצויה, תוך חיובו לעזוב את שטח לבנון עד למועד המרבי של 29 במרץ 2026"