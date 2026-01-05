התאחדות הכדורגל של בנין פרסמה תמונה שעוררה סערה: בתמונה נראה שחקן ניגרי מצליף בשוט במוחמד סאלח לקראת משחק שמינית הגמר בין הנבחרות

נבחרת מצרים בכדורגל בהובלת מוחמד סאלח, תפגוש הערב (שני) את נבחרת בנין במסגרת שמינית אליפות אפריקה. לקראת המשחק התאחדות הכדורגל של בנין פרסמה תמונה מעוררת מחלוקת.

התמונה בה נראה שחקן בנין בלבוש מצרי עתיק, עומד עם שוט מעל סאלח. התמונה עוררה זעם בקרב האוהדים המצרים ברשתות שראו בה תמונה משפילה. אוהדים רבים הגיבו בזעם ואחד כתב בפאתוס: "מצרים מלאה בהיסטוריה, וזה לא יזיז אותה".

אוהד הגיב בהלם: "ואוו, הולך להיות כאוס". מצרי אחר כתב: "אתם נראה פתטים, אתם יודעים את זה? קדימה, תכינו את המטוס שלכם, מחר זה זמן ההמראה שלכם".. כשהוא מתכוון לכך שמצריים ידיחו את בנין. אוהד אחר כתב: ". אתם תתנפחו כמו בלונים ותעופו לארצכם … חכו". אוהד מצרי הנפיש את התמונה והפך אותה".

ארבעה משחקים בשמינית הגמר התקיימו כבר. סנגל, מאלי, קמרון ומרוקו העפילו לרבע הגמר. ארבעה נוספים התקיימו היום ומחר, כשמעבר למשחק בין מצרים לבנין, יתקיימו עוד שלושה משחקים. ניגריה נגד מוזמביק, אלג'יריה נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וחוף השנהב נגד בוריקנה פאסו.

מלך השערים של הטורניר הוא בראהים דיאז המרוקאי שחקנה של ריאל מדריד עם ארבעה שערים. דיאז הבקיע בכל ארבעת המשחקים בטורניר, והוביל את נבחרתו לשמינית הגמר. מלך הבישולים הוא אקס ליברפול סאדיו מאנה הסנגלי עם שלושה בישולים. מאנה הוא חברו לנבחרת של שחקן מכבי חיפה עבדואלי סק.