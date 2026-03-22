זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום וים המלח

התרעות הופעלו הערב בשטח נרחב במיוחד בדרום הארץ, עם אזעקות שנשמעו בשורה ארוכה של יישובים בדרום הנגב, אזור יהודה, הערבה וים המלח.

ברשימת היישובים שבהם הופעלה התרעה נכללים בין היתר דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד, כסייפה, רביבים, שדה בוקר, מדרשת בן גוריון, חצבה, עין חצבה, נאות הכיכר, עין בוקק, עין גדי, מצדה ובתי המלון באזור ים המלח.

גם באזור יהודה והר חברון הופעלו התרעות ביישובים כמו אביגיל, אשתמוע, בית יתיר, הר עמשא, טנא עומרים, כרמל, מעון, מצפה יאיר, סוסיא, עשהאל, שמעה ושני ליבנה.

במקביל, הופעלה התרעה גם ביישובים ובנקודות התיישבות נוספות ברחבי הנגב והערבה, בהם אזור התעשייה דימונה, אזור התעשייה רותם, קדש ברנע, ניצנה, עזוז, עידן, מרחב עם, משאבי שדה, תל ערד ומלונות ים המלח מרכז.

לפי ההנחיות, עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב מוגן ולפעול בהתאם להוראות פיקוד העורף. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על היקף האירוע או על תוצאותיו.