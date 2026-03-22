אלפי לוחמי קומנדו: כך הרש"פ בונה צבא טרור בלב המדינה

עם עשרות אלפי חמושים, אלפי לוחמי קומנדו וכוח פריצה וכיבוש. תחקיר חדש של תנועת רגבים שפורסם היום (ראשון) חושף כיצד הרשות הפלסטינית מקימה צבא טרור בלב מדינת ישראל.

למרות שהסכמי אוסלו הגדירו בבירור כי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית נועדו לשיטור ואכיפת חוק בלבד, הממצאים מלמדים על תהליך מואץ של בניית כוח צבאי התקפי לכל דבר. הרשות מחזיקה כיום למעלה מ-60,000 חמושים – נתון הגדול פי שניים ממצבת כוח האדם של משטרת ישראל כולה.

סיכום הנתונים צילום: תנועת רגבים

בנוסף להיקף הכוחות החריג, התחקיר חושף כי הכשרת הלוחמים השתדרגה באופן משמעותי. מכיוון שהרשות שואפת ליכולות צבאיות מתקדמות, לוחמי המנגנונים נשלחים לאקדמיות צבאיות ברחבי העולם: הכשרות קצונה ברוסיה, אימוני שריון וארטילריה בפקיסטן, ואף אימוני צניחה טקטיים במצרים ובאיטליה.

גם בבסיסי ההדרכה בירדן וביריחו מתקיימים אימוני חי"ר הכוללים ירי מרכבי שטח ושימוש במטעני פריצה – יכולות שנועדו באופן מובהק לפעילות התקפית ולא למשימות שיטור קלאסיות. יתר על כן, התחקיר חושף לראשונה את מבנה יחידות העילית של הרשות, המהוות את חוד החנית של הכוח המבצעי.

יחידות קומנדו וירי מאופנועים

בין היתר מדובר ביחידת הקומנדו 101, המונה כ-2,000 לוחמים המאומנים ככוח פריצה וכיבוש, וביחידת SAT הכוללת כ-2,500 לוחמים המתמחים בפשיטות עומק וביצוע ירי מאופנועים ותנועה מהירה תחת אש. במקביל, פועלת יחידת העטלף, יחידת מודיעין חשאית המשתמשת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיסוף "מודיעין מטרה" וחדירות שקטות.

כדי להבין את סדר הגודל של האיום, יש לבחון את היחס בין מספר החמושים לאוכלוסייה. בעוד שבישראל משרתים כ-3 שוטרים לכל אלף נפש, ברשות הפלסטינית הנתון מזנק ל-19 חמושים לכל אלף נפש. משמעות הדבר היא שקיים חמוש אחד על כל 53 אזרחים פלסטינים.

בנוסף, הדו"ח סוקר את התפתחות הרשות מאז ימי אוסלו ועד הפיגועים שיצאו מתוך המנגנונים עצמם לאורך השנים. בתנועת רגבים מדגישים את חומרת הממצאים: "התייחסות לרש"פ כשותף ביטחוני מובילה את מדינת ישראל לאסון וודאי".

"המסקנה הברורה מן הממצאים והעדויות בשטח היא כי המנגנונים החלו בהכנות מעשיות לתרחישי פשיטה וכיבוש שטח, בדומה לאירועי השבעה באוקטובר. ההצהרות הגלויות על כוונתם של אנשי הרשות הפלסטינית 'לשוב' לערים כמו חיפה, יפו וטבריה מלמדות כי התדמית 'המתונה' שבנתה לעצמה הרש"פ היא מצג שווא מסוכן. הסתמכות על הרשות הפלסטינית כשותף ביטחוני וכ'קבלן ביצוע' ביהודה ושומרון והן בדיבורים על 'היום שאחרי' ברצועת עזה, סוללים את הדרך לאיום. ביטחונה של ישראל חייב להישען על כוחה וריבונותה בלבד."