אחרי הפיגוע: בתים ורכבים הוצתו בכפרים פלסטינים. צפו

אחרי הפיגוע הרצחני אמש (שבת) בו נרצח יהודה שרמן בצפון השומרון, בצה"ל הודיעו כי במהלך הלילה (בין שבת לראשון), אזרחים ישראלים נכנסו לכפרים פלסטינים בשומרון הציתו מבנים ורכוש.

אחרי הפיגוע הרצחני אמש (שבת) בו נרצח יהודה שרמן בצפון השומרון, בצה"ל הודיעו כי במהלך הלילה, אזרחים ישראלים נכנסו לכפרים פלסטינים בשומרון הציתו מבנים ורכוש.

הצתה בכפר פלסטיני | צילום: ללא קרדיט

הצתה בכפר פלסטיני | צילום: ללא קרדיט

הכפרים בהם היו אירועים : פונדוקומייה, סילאת א-דאהר, סבסטיה וקריות בשומרון.

כזכור אמש יהודה שרמן בן ה-בן ה-18 נרצח בפיגוע דריסה לצד אחיו, שנפצע גם הוא באורח בינוני. האירוע התרחש, כאשר שלושה ישראלים שהיו בסיור קרקעות בשבת אחר הצהריים סמוך לחומש בשומרון, זיהו רכב של תושב הרשות הפלשתינית מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין.





הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו לעבר האחים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים מגובה, יהודה שמואל שרמן, צעיר בן 18 נפצע אנושות ומותו נקבע בהמשך, אחיו שהיה עמו נפצע באורח בינוני.