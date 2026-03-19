שומרון: חקירה נפתחה על התעללות בחסר ישע במשפחה

אירוע חמור של התעללות בתוך המשפחה בשומרון. המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על חקירה שעניינה חשד לאלימות כלפי חסר ישע במשפחה

צו איסור פרסום הוטל היום (חמישי) על חקירה על התעללות בחסר ישע במשפחה בשומרון. צו האיסור הוטל לשבוע עד ה- 25.3.2026.

המשטרה הודיעה כי בית משפט שלום בפ"ת נעתר לבקשת חוקרי מרחב שומרון במחוז ש"י והורה על צו איסור פרסום במסגרת חקירה המתנהלת, שעניינה חשד לאלימות כלפי חסרי ישע בתוך המשפחה.

הצו אוסר על פרסום כל פרט מפרטי החקירה, וכן על כל פרט העלול לזהות את החשודים או את קורבנות העבירה, זאת בשל הרגישות המיוחדת הנובעת מהיותם של הנפגעים חסרי ישע ומכך שהאירועים התרחשו לכאורה בתוך המשפחה.

במחוז ש"י של המשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת כעת בעיצומה וכי המשטרה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגיע לחקר האמת תוך הגנה מרבית על הקורבנות.



