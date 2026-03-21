המחבל שרצח את יהודה שרמן פרסם הסתה לרצח יהודים

המחבל שרצח היום את יהודה שרמן פרסם דברי הסתה ותמיכה ב-7.10 וברצח יהודים. ראש מועצת שומרון יוסי דגן דורש: "להפסיק את הגמגום. להתייחס לזה כפיגוע לכל דבר. אני דורש לעצור את המחבל מיד ולגדוע את תשתית הטרור ומסייעיו"

המחבל מפיגוע הדריסה בחומש, שרצח הבוקר את יהודה שרמן הי"ד ופצע את אחיו דניאל פרסם הסתה קשה ותמיכה בטבח ה 7.10 ומחבלי חמאס, כך נחשף בתחקיר הקול היהודי.

המחבל דאוס חסון מבית אומרין שביצע את פיגוע הדריסה היום בחומש בו נרצח יהודה שרמן פרסם סרטוני הסתה רבים ובהם תמיכה במחבלי חמאס וקריאות לרצח יהודים.

מתוך דף הפייסבוק של המחבל

באחד הסרטונים שפרסם בחשבון הפייסבוק הפרטי שלו, שיתף סרטון של מחבלי חמאס מצמידים מטען לכלי צה"לי ברצועת עזה. תוך צעקות בערבית ברקע של: "תקוף בשם אללה".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אני דורש להפסיק את הגמגום סביב האירוע הזה. להתייחס לזה כפיגוע לכל דבר. אני דורש לעצור את המחבל מיד ולגדוע את תשתית הטרור ומסייעיו"