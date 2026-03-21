במהלך השבת: בן 18 נרצח בפיגוע בשומרון, אחיו במצב בינוני

פיגוע קשה במהלך השבת בשומרון: צעיר בן 18 נרצח בפיגוע דריסה לצד אחיו, שנפצע גם הוא באורח בינוני.

האירוע התרחש, כאשר שלושה ישראלים שהיו בסיור קרקעות בשבת אחר הצהריים סמוך לחומש בשומרון, זיהו רכב של תושב הרשות הפלשתינית מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין.

הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו לעבר הישראלים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים מגובה, יהודה שמואל שרמן, צעיר בן 18 נפצע אנושות ומותו נקבע בהמשך, אחיו שהיה עמו נפצע באורח בינוני.

יהודה שמואל שרמן הי"ד. בן 18 במותו. הותיר אחריו הורים יהושע וסימה ו - 6 אחים ואחיות.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קפץ לשטח בשבת אחר הצהרים ותישאל יחד עם ק"בט הביטחון של המועצה וקציני צה"ל את הפצוע בינוני על פרטי האירוע.

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אמר בצאת השבת: "מדובר בארוע קשה מאוד. אנחנו מחבקים ומחזקים את בני המשפחות. אנו עומדים מול אויב רצחני וברברי, שמטרתו לרצוח יהודים וכתוצאה מכך לגרשם מאדמתם. אני אומר מכאן בצורה ברורה: אנחנו לעולם לא נשבר! אנחנו רק נתחזק יותר ונבנה עוד יותר את צפוו השומרון - ואת כל ארץ ישראל שלנו".