צפו: עמית סגל מרסק את המצטרף החדש לבנט

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התעמת עם המצטרף החדש למפלגה של נפתלי בנט, ושלף לו מסמך מהעבר עליו הוא היה חתום

הדיון הציבורי הסוער סביב חוק הגיוס ומציאת מתווה מוסכם לשילוב המגזר החרדי בצבא הגיע הערב לטונים גבוהים באולפן "פגוש את העיתונות" בקשת 12, במהלך עימות בין הפרשן עמית סגל לבין יונתן שלו, מראשי ארגון "כתף אל כתף" והמצטרף הטרי למפלגתו של נפתלי בנט לקראת הבחירות הקרובות.

במהלך התוכנית, הציג עמית סגל מסמך מתוך מתווה העבר של הארגון, המציג סעיף ובו הצעה להענקת פטור ("שמירה על ערך לימוד התורה") לעד שלושה אחוזים מכל מחזור גיוס ארצי לתלמידי חכמים שיוגדרו כעילויים. סגל התעמת עם שלו ותהה כיצד המתווה שהציעו בעבר אינו עולה בקנה אחד עם העמדות הנוכחיות שהם מציגים כעת בשטח, במיוחד על רקע כניסתו של שלו למערכת הפוליטית.

מתוך פגוש את העיתונות

"נכנסנו לזירה איפה שההנהגה לא הייתה"

שלו לא נשאר חייב והסביר כי המציאות הביטחונית השתנתה מן הקצה אל הקצה מאז נוסחו הדברים. "התשובה פה היא מאוד פשוטה", השיב שלו באולפן. "לפני שנה וחצי, כשאנחנו הקמנו את ארגון 'כתף אל כתף', מצוקת כוח האדם בצה"ל לא הייתה כמו שהיא היום. לא היינו במלחמה של שנתיים וחצי. לחמנו שנה".

לדבריו, המטרה המקורית של הארגון הייתה להציע פתרונות פרקטיים מול מציאות שבה ההנהגה הפוליטית לא פעלה. "באותו זמן, מה שאנחנו ניסינו לתת כשההנהגה של כולנו קידמה השתמטות המונית, זה לתענה מיידי. אנחנו לא רצינו לאפשר להנהגה באותו זמן לקדם השתמטות".

הוויכוח באולפן הלך והחריף כאשר סגל טען בפניו כי הוא תוקף כעת פתרונות שהוא עצמו הציע בעבר, בעוד שלו סיכם את עמדתו הנוכחית בנחרצות והבהיר כי המצב הנוכחי מחייב גישה שונה לחלוטין: "התפקיד שלי בתור אזרח הוא לא להציע פתרונות, אלא להיכנס לזירה. אנחנו נכנסנו לזירה איפה שההנהגה לא הייתה".