למרות עשרות שיגורי חיזבאללה: ר"מ לבנון יצא למתקפה נגד ישראל

ראש ממשלת לבנון יצא מוקדם יותר היום בהצהרה לאזרחי לבנון, בה גינה בחריפות את פעילות ישראל למרות המשך מתקפות חיזבאללה על צפון הארץ, והסביר כי משא ומתן הוא 'הדרך הזולה ביותר' להגן על לבנון

נואף סלאם, ראש הממשלה הלבנוני, יצא מוקדם יותר היום בהצהרה חריפה לעם בלבנון, בדבריו הוא גינה את ישראל בתקיפות ותיאר את פעילות צה"ל כ-"אסטרטגיה של אדמה חרוכה", והודיע כי המשך פעילות זאת לא ישיגו לישראל ביטחון.

من كلمتي اليوم في ضوء التصعيد الاسرائيلي ومفاوضات واشنطن:

"أريد أن أتحدث بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين:

هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا. لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا، مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) May 30, 2026





לאחר שבמהלך שעות היום, הרחיב חיזבאללה את טווח הירי לעומק צפון ישראל, כולל פגיעות ונפילות במרחבים בסביבת נהריה, כרמיאל וצפת, ראש ממשלת לבנון, איתה ישראל מקיימת כעת סבבי משא ומתן בשווינגטון, בחר לצאת בגינוי דווקא לישראל.

סלאם תיאר את הפעילות הישראלית כ-"אסטרטגיה של אדמה חרוכה, חסרת מעצורים, וכזו שלא תשיג כל תרומה אל ביטחונה של ישראל", נואף לא גינה בדבריו את הירי המתרחב של חיזבאללה אל עבר מרכזים אזרחיים, ותיאר את המגעים בין ישראל ללבנון ככאלה שלבנון עושה למען תועלת לבנון בלבד, ולא ככאלה שמטרתם לפטור את הסכסוך ולהביא לביטחון בשני צידי הגבול.

"אני רוצה לדבר בכנות מוחלטת עם הלבנונים: האם המשא ומתן מובטח בתוצאותיו? בהחלט לא. אבל הוא הדרך הזולה ביותר למדינתנו ולעמנו, בהשוואה לאפשרויות האחרות היום" תיאר נואף את כוונת ממשלת לבנון, הוא המשיך וצינן כל התלהבות אפשרית בוושינגטון וירושלים לסיום מהיר של המגעים: "הדרך הזו אינה קלה ולא תהיה קצרה, אבל היא נעשית קצרה יותר ואנו נעשים חזקים יותר בה כשכל המאמצים מתאחדים תחת גגה של המדינה הלבנונית".

לסיום קרא נואף בעדינות לחיזבאללה, לאפשר לממשלת לבנון לנהל את המגעים עם ישראל תוך הצגת לבנון כגוף מגובש למרות סירובו של ארגון הטרור לסור למרות הממשלה: "זה דורש חזרה מהבלעדיות והפסקת ההתגרות. המדינה מנהלת היום את המשא ומתן בשם כל הלבנונים, ומגיע להם כולם להצטרף תחת דגלה, כך שיהפוך החלט ההרג והשלום להחלטה לבנונית-לאומית, לא של קבוצה אחת על פני אחרת, ולא מחוץ לגבולות".