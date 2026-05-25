הנקודה האדומה: הרצוג אמר "מתבהמים" ושכח מאחדות

הנקודה האדומה ט בסיוון. אולפן סרוגים





היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?



אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

האם הנשיא הרצוג שכח שתפקידו הסמלי הוא לאחד את העם?

נשיא המדינה מתמודד כל הזמן עם שאלת השאלות: למה בעצם ישראל צריכה נשיא? לפעמים הוא מזכיר לנו שאולי זה לא הכי הכרחי.

למה?

כי הנשיא לא צריך להגיד באירוע ממלכתי שחלק גדול מהעם "מתבהמים".

כולנו בני אדם, גם אם יש בשולי החברה כאלה שמתנהגים כמו חיות.

ובהקשר של לקיחת החוק לידיים- זו פשיעה ועבריינות, אבל מה הקשר להתבהמות?

אז בן גביר קרא להדחה, והשר וסרלאוף עזב את האולם בו הרצוג נאם ומחה. כרגיל.

בעבר קראו בגנאי לאמנים "בוהמה" שזה נשמע כמו בהמה והם נעלבו. בצדק.

אז למה באמנים אסור לפגוע ובמתיישבים מותר, ועוד באירוע ממלכתי לציון אחדות ירושלים?

כי הנשיא יודע שהוא צריך לעשות רעש בכותרות כי אין לו ממש סמכות.

תיקון: יש לו סמכות אחת והיא להעניק חנינה.

אבל לפי הדיווח האחרון בנושא החנינה הכי מדוברת שהוא שוקל לא להעניק גם נעצרה, כי הצד של ראש הממשלה לא אישר הגעה לגישור.

אז נשיא המדינה הרצוג, איפה ההבטחה שלך לשמור על נתניהו מאוחדת?

בארכיון, ושם אולי גם מוסד הנשיאות צריך להיות. יכול להיות שכולנו מפספסים את הנקודה.

אבל אתם לא מפספסים את הנקודה האדומה!

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!