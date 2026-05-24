סערה בעקבות "נאום הבהמות" של הנשיא יצחק הרצוג

סערה פוליטית בעקבות דבריו של נשיא המדינה יצחק הרצוג: "לא ראוי להיות נשיא". שר נטש באמצע הנאום

סערה בעקבות דברים שנשא נשיא המדינה, יצחק הרצוג, במהלך טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הנשיא בחר לנצל את הבמה כדי לגנות בחריפות תופעות של אלימות ולקיחת את החוק לידיים, ועורר את חמתם של נציגי מפלגת עוצמה יהודית.

"אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי, מעשים שמטמאים וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית", אמר הנשיא הרצוג בנאומו, ותקף: "אסור לנו להכיל את ההתבהמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. העם שלנו הוא עם מפואר, עם כוחות עצומים, אך עלינו לשים קווים אדומים. אני עומד כאן ואומר בקול; אחדות מתחילה באנושיות".

בן גביר נגד הרצוג

הנשיא התייחס בדבריו גם לסוגיית הטיפול בעצירים והפגיעה במיעוטים ואמר: "גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, אנו מוכרחים לשמור על צלם האלוהים שבתוכנו. אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם".

בן גביר: "לא ראוי להיות נשיא. נקודה"

התגובות במערכת הפוליטית לא איחרו לבוא. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בחריפות רבה לטרמינולוגיה שבה השתמש נשיא המדינה וקרא להדחתו מהתפקיד.

"נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא. נקודה", מסר השר בן גביר בתגובה הרשמית שפרסם.

במקביל למתקפה של יו"ר המפלגה, נרשמה דרמה גם באולם שבו התקיים האירוע. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, שנכח בטקס הענקת הפרס, החליט לנטוש את המקום לאלתר במחאה על דבריו של הרצוג.