התפתחות דרמטית בבקשת החנינה של נתניהו

התפתחות דרמטית בבקשת החנינה של ראש הממשלה לנתניהו, לאחר שהוא לא הגיב להצעת הגישור

הנשיא הרצוג הקפיא את בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו לאחר שהאחרון לא הגיב להצעה לגישור.

נזכיר כי בשבועות האחרונים, היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק שפיר, פנתה לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו והזמינה אותם לשיחות במטרה להגיע להסכמות.

בבית הנשיא הדגישו כי מדובר ב"שלב מקדים" בלבד לפני דיון בבקשת החנינה, וקראו לצדדים להגיע "בלב חפץ ובכוונה טובה". עוד הובהר כי ההשתתפות במגעים לא תהווה הסכמה של מי מהצדדים למחלוקות המשפטיות המתנהלות בבית המשפט.

לאחר מכן, היועמ"שית הודיעה כי היא מסכימה להזמנת הנשיא יצחק הרצוג, ונציגיה יודיעו בפגישה כי מקובל עליהם מו"מ ישיר - ללא גישור פלילי של שופט.



