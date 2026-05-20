מבול מדיני: אלו המדינות שזימנו את שגריר ישראל לנזיפה

צילום: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "אם הדיקטטורה תימשך - עליו להתפטר מתפקידו" (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השר איתמר בן גביר צריך להתפטר // דעה צילום: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "אם הדיקטטורה תימשך - עליו להתפטר מתפקידו" (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הנזקים המדיניים מסרטוני השר בן גביר במתקן עצורי המשט ממשיכים להצטבר, שורה של מדינות זימנו את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה ובירור

לאחר שאיטליה, צרפת וקנדה הודיעו כולן על גינוי חריף למעשי השר בן גביר, ו בעקבות התיעודים שהופצו ממתקני המעצר בהם מוחזקים עצורי המשט לעזה, בהם תועדו כפותים על הרצפה בזמן שהשר בן גביר מנופף בדגל ישראל, שורה של מדינות נוספות מצטרפות אל הגינויים החריפים לישראל.

בן גביר ליד לשכת השר בן גביר





התיעודים שהפיץ השר בן גביר ממשיכים לעורר זעם והשלכות בינלאומיות. הולנד, פורטוגל, בלגיה הודיעו גם הן על זימון השגרירים הישראלים במדינתם לשיחות נזיפה ובירור בעקבות מעשי השר בן גביר.

גם ספרד, איתה שונמכו היחסים הדיפלומטיים ואין בה שגריר קבוע, זימנה את הנציג הישראלי הבכיר במדינה לשיחת נזיפה.