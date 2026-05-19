השר וסרלאוף חשף: "בגיל 12 ידעתי שאהיה חבר כנסת"

השר יצחק וסרלאוף שיתף תלמידי ישיבות תיכוניות חרדיות, בחלום הילדות שכתב לעצמו - ובתגובה המפתיעה שקיבל מאביו. "אם אתה רוצה להנהיג - אתה חייב להיות מלא בתורה. בלי זה זה כלום".

השר יצחק וסרלאוף שיתף השבוע בסיפור אישי יוצא דופן במהלך נאום בפני תלמידי הישיבות התיכוניות החרדיות.

לדבריו, כבר בגיל 12 כתב לעצמו במחברת יעד ברור: "כתבתי במחברת שלי שאני רוצה להיות חבר הכנסת הכי צעיר" סיפר.

וסרלאוף תיאר כי כשאביו, ששימש כראש ישיבה, שמע על השאיפה, הוא שאל אותו מדוע הוא רוצה להגיע לפוליטיקה. "אמרתי לו שאני רוצה להנהיג בעם ישראל", סיפר השר. לדבריו, אביו השיב לו: "אם אתה רוצה להנהיג - אתה חייב להיות מלא בתורה. בלי זה זה כלום".

זה היה מרגש אותי אם הוא היה ראש ישיבה

בהמשך שיתף ברגע אישי נוסף, שנים לאחר מכן, כאשר הגיע יום השבעת הממשלה. "שאלו את אבא שלי אם הוא מתרגש לראות את הבן שלו" סיפר "ואבא התחיל לבכות ואמר: אגיד לכם את האמת שזה היה מרגש אותי אם הוא היה ראש ישיבה. זה מה שקיוויתי, זה מה שהתפללתי".

את דבריו חתם: "בעומק, התורה כוללת את כל הטובות שבעולם".