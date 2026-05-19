הנקודה האדומה: תקציר חדשות יומי בנקודות

מי הסתבך עם האיחוד האירופי •מי מספר אחת בציונות היהודית • ומה אריאל קלנר צריך להביא לגן הכנסת?

הנקודה האדומה ג בסיוון. אולפן סרוגים

















אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

1. השר סמוטריץ’ הצהיר על התחייבותו לפנות את חאן אל אחמר. האיחוד האירופי בתגובה: " תומכים בפינוי סמוטריץ' "

2.. בנט תקף בחריפות את נתניהו וכינה אותו לוביסט של דרעי. דרעי לבג"ץ: "אני מנוע מלהגיב"

3. נתניהו מנסה לחבר מחדש בין בן גביר לסמוטריץ’ בבחירות הקרובות. בן גביר מסכים בתנאי שסמוטריץ’ יבהיר שהוא מספר אחת. הבעיה: מי זה הוא?

4. ח"כ גוטליב הודיעה שהוגש נגדה כתב אישום. לך תאמין לעורכת דין שכל הזמן מוציאים אותה מבתי משפט

5. חבר הכנסת הסרוג אריאל קלנר השווה את הכנסת לפני הבחירות לארגז חול ומשחק בגן ילדים. לידיעת ההורים: מחר קלנר צריך לבוא בחולצה לבנה ולהביא דבש חלב וירק לקישוט בית הכנסת.

6. לקראת שבועות ארגונים אנטי ישראלים יצאו במסע פרסום נגד גיור. ססמת הקמפיין: רות סוף!

