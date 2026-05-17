נפתלי בנט בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי: "מהחמור בתולדות ישראל"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פרסם היום (ראשון) מתקפה חריפה נגד שר החינוך יואב קיש, בעקבות חשיפת הטענות סביב פרסום נתוני מבחני המיצ"ב (ראמ"ה) המשקפים את רמת הלימודים של תלמידי ישראל. בנט הגדיר את ההתנהלות בפרשה כ"אחת החמורות בתולדות הממשלה הזאת".

בפוסט שפרסם, פירט בנט את הנתונים הקשים העולים מהמבחנים וטען כי משרד החינוך ניסה למנוע את הגעתם לידיעת הציבור: "התוצאות מזעזעות: 78% נכשלו באנגלית, 97% נכשלו במדעים. התוצאות מעידות שהשר נכשל לחלוטין, אבל הפתרון שלו למצב גרוע עוד יותר – הוא מורה להסתיר את התוצאות ומסרב לפרסם אותן".

"דרש להמציא נתונים כדי להסתיר את החרפה"

בנט האשים את השר קיש בניסיון להתערב באופן בוטה בעבודת הדרג המקצועי האמון על הבחינות. "מר קיש דורש מראמ"ה, הגוף המקצועי האחראי על פרסום התוצאות, לערוך ניסוחים ולהמציא נתונים כדי להסתיר את החרפה", כתב ראש הממשלה לשעבר, והוסיף כי לאחר שהנתונים דלפו, בחר השר להכפיש את הגורמים המקצועיים שחשפו את האמת במקום לגבש תוכנית פעולה.

לדברי בנט, המשבר במערכת החינוך אינו מקרי אלא נובע משיטת עבודה מובנית. "כל הורה ישראלי צריך לדעת את זה: החינוך של הילדים שלנו קורס למצב שמהווה סכנה קיומית. זאת שיטה. בליכוד של היום, עסקנים חסרי כישורים מתמנים לתפקידים הכי רגישים בישראל".

"איך יתעסק בעתיד ילדינו?"

בהמשך דבריו מתח בנט ביקורת אישית על סדר העדיפויות של שר החינוך, וטען כי פוליטיקה פנימית באה על חשבון תפקוד המשרד: "איך שר החינוך יתעסק בעתיד ילדינו אם הוא צריך יום-יום ללכת לבר מצוות של חברי מרכז, להוציא סרטוני AI מטופשים נגדי ולהתרועע עם קבלני קולות? הכישלון היה צפוי מראש".