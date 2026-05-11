קלנר: "לא ניתן לטייח את המחדל - נקים ועדת חקירה לאומית"

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) והתייחס לקידום ועדת החקירה הלאומית, במקום ועדת חקירה ממלכתית, לחוק הגיוס, ולשאלת החנינה לנתניהו.

"ועדת חקירה לאומית תחקור את כולם – כולל את מערכת המשפט"

אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים את הציבור הוא נושא החקירה של מחדל ה-7 באוקטובר. ח"כ קלנר, המקדם הצעת חוק להקמת ועדת חקירה בהסכמה, הבהיר כי המהלך יתקדם במושב הנוכחי.

"אנחנו נתקדם, נחוקק את זה ונעביר את זה", הצהיר קלנר. כשנשאל מדוע הקואליציה מתנגדת לוועדת חקירה ממלכתית, השיב בביקורת חריפה על המערכת המשפטית: "מי שראה את הקרקס בבג"ץ על מבקר המדינה... מבקר המדינה על פי חוק יסוד יכול לחקור כל אחד, ובג"ץ מנע ממנו.

כל האחראים הישירים לאותו לילה מר ונמהר, הרצי הלוי, רונן בר, חליוה – כולם רוצים רק ועדת חקירה משפטית שיקים יצחק עמית. לא ניתן להם לטייח. נקים ועדת חקירה לאומית שתחקור את האמת ותחקור את כולם, כולל את מערכת המשפט".

קלנר אף הציע מנגנון להבטחת הגינות הוועדה: "לשמאל יש חשש מדבר אחד – הוא לא רוצה 50% לאופוזיציה. אני מציע להם 50%... שהם ימנו את האנשים הכי נשכניים והכי רציניים שהם יכולים. למה הם מתנגדים? כי הם מרגישים שבוועדת חקירה ממלכתית יש להם 100%".

כלכלה, משילות וחוק הגיוס

בנושא הכלכלי, קלנר הודה כי יש מקום לשיפור וכי הוא שואף למדיניות ימנית יותר: "אני באופן אישי הרבה יותר 'חובב חופש'. הייתי רוצה לראות כלכלה הרבה יותר חופשית. עסקתי בזה בשחרור רגולציות בנמלים ושחרור חסמי בנייה בנגב ובגליל. האם זה מושלם? לא. יש שותפים קואליציוניים ויש אילוצים".

בנוגע לסוגיית חוק הגיוס, הביע קלנר תקווה כי ניתן יהיה להגיע לפתרון מוסכם: "צה"ל צריך לוחמים, לוחמים הוא צריך. אנחנו לא רוצים לריב עם החרדים, אנחנו רוצים לגייס אותם ושיחזרו בתום המאמץ כפי שנכנסו – כחרדים. אני מקווה מאוד שנצליח להעביר את זה".

חיזוק ראש הממשלה: "מנהיגות ברמות בינלאומיות"

חבר הכנסת מהליכוד לא חסך בשבחים לראש הממשלה נתניהו והציב כיעד המרכזי של הכנס את חיזוקו: "היעד שלי הוא לחזק את ראש הממשלה במנהיגות שהוא מוביל את עם ישראל. באמת מנהיגות ברמות בינלאומיות הגבוהות ביותר, שמביאה את ישראל לפסגות. בעזרת השם שנביא את הניצחון המוחלט".

שאלת החנינה: "מדינת ישראל מעל הכל"

לסיום, התייחס קלנר לסוגיית המשך משפט נתניהו אל מול האפשרות לחנינה מצד הנשיא הרצוג. למרות רצונו לראות את האחראים להגשת כתבי האישום עומדים לדין, הוא סבור שטובת המדינה קודמת.

"מאוד הייתי רוצה לראות את מנדלבליט ושי ניצן על דוכן העדים, הם צריכים להיות שם כנאשמים", אמר קלנר. "ועם זאת, יש כאן מדינה. לא יכול להיות שראש ממשלה ישחית את זמנו על דברים מלפני 12 שנה, על דברים הזויים, על סיגרים ושמפניות שלא מעניינות אף אחד בציבור.

לכן, עם כל הרצון שלי להעמיד לדין את שי ניצן ומנדלבליט, מדינת ישראל היא מעל הכל. לנשיא המדינה עדיין יש הזדמנות לתת את החנינה ולגמור את הסיפור ההזוי הזה".