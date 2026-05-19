תג המחיר של סמוטריץ': "אחתום על פינוי חאן אל אחמר"

שר האוצר הטיל פצצה במסיבת עיתונאים דרמטית, כשחשף כי התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי ביקש להוציא נגדו צו מעצר סודי. בתגובה, הפנה סמוטריץ' אצבע מאשימה לרשות הפלסטינית, הכריז על שורת צעדי ענישה, והודיע: "מיד בסיום דבריי אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הטיל היום (שלישי) פצצה פוליטית ומדינית, כשחשף במסיבת עיתונאים מיוחדת כי התובע בבית הדין הפלילי בהאג הגיש בקשה להוצאת צו מעצר בינלאומי סודי נגדו.



בתגובה לצו, שאותו כינה "הכרזת מלחמה", הודיע השר על שורת צעדי תגובה חסרי תקדים נגד הרשות הפלסטינית, ובראשם – חתימה מיידית על צו לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר.





"אמש דווח לי כי הוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג בקשה לצו מעצר בינלאומי סודי", פתח השר את נאומו. "הבקשה הזו מצטרפת לצווי מעצר חסרי תקדים שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים באופן קבוע נגד זכותנו להגנה עצמית. הניסיון לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח".

"הידיים ידי האג – הקול קול הרש"פ"

סמוטריץ' סירב לראות בבית הדין בהאג את הגורם הבלעדי למשבר, והפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי רמאללה. "הידיים ידי האג, אבל הקול קול הרש"פ", תקף השר. "ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלשתינית, גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו, הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשריה. הרש״פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה".





במסגרת תפקידו כשר במשרד הביטחון, שלו סמכויות נרחבות על המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, הכריז סמוטריץ' על שורת פעולות תגמול והנחית את המכה הראשונה עוד במהלך מסיבת העיתונאים: "מהיום, כל מטרה כלכלית או אחרת שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותי - תותקף. לא דיבורים וגימיקים - מעשים. מיד עם סיום דבריי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר. אני מבטיח לכל אויבנו: זוהי רק ההתחלה".

מהפכת 100 היישובים: "עשיתי בלי רעש"

בחלק נרחב מנאומו, התגאה השר בעשייה השקטה אך הדרמטית שהוביל בשנים האחרונות ביהודה ושומרון מתחת לרדאר הבינלאומי. "בקדנציה הזו, לא עשיתי רעש. פשוט עשיתי. וברוך השם גם הצלחתי", הצהיר. "הובלנו מהפכה. סיכלנו את 'תכנית פיאד' המסוכנת אשר נועדה לייצר טבעות חנק על ראש העין, מודיעין וכפר סבא.

הקמנו מעל 100 ישובים חדשים ויחד איתם 160 חוות חקלאיות ששומרות על יותר ממיליון דונם של אדמות מדינה. אנחנו מתכננים, בונים, סוללים ומסדירים – והופכים את מפעל ההתיישבות החלוצי לבלתי הפיך".

לקראת סיום דבריו, התייחס השר למחיר האישי שהוא עלול לשלם בעקבות צווי המעצר. "ברמה האישית, הם לא מרגשים אותי. אני מוכן לשלם מחירים אישיים כדי לשרת את העם שלי ואני עושה זאת בגאווה ובראש מורם", הבהיר סמוטריץ'. "אבל ברמה הלאומית, הוצאת צווי מעצר נגד הנהגת המדינה זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע".