גוטליב בהודעה דרמטית: ״היועמ״שית הגישה נגדי כתב אישום״

חברת הכנסת טלי גוטליב, שהפכה לאחד ממוקדי החיכוך של הקואליציה עם מערכת המשפט, הודיע כעת כי היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה

לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על הצו המאפשר את העמדתה לדין, ח"כ גוטליב מודיעה כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה על הגשת כתב אישום נגד בפרשת חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר.

הפרשה החלה לאחר פתיחת המלחמה, אז במהלך נאום חוצב להבות ושנוי במחלוקת במליאת הכנסת חשפה גוטליב את הקשר הזוגי של שקמה ברסלר עם בכיר בשירות הביטחון הכללי, וקשרה את שמו לשמועות אל אירועי השביעי באוקטובר.

מאז טוענת גוטליב כי הדבר נעשה במסגרת תפקידה הפרלמנטרי, וזכתה להגנה מהעמדה לדין מתוקף תפקידה עד שלאחרונה, בצעד מפתיע אישר השר ישראל כ"ץ את העמדתה לדין בצו מיוחד, תחת טיעון של 'ביטחון המדינה'.

גוטליב הודיע כך ברשתות החברתיות: "מחיאות כפיים סוערות למיארה. הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון. כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עלי כידוע לא מטילים אימה. טרם נשלח לי כתב האישום, אך אני סומכת על מיארה שאקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה".